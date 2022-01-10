Д. Гусев: Реализация инфраструктурных проектов в Арктике невозможна без создания благоприятных условий жизни для северян

Source: Russia – Council of the Federation

Национальный проект «Жильё и городская среда», реализуемый в Ненецком АО, даёт конкретные результаты, отметил сенатор.

Представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа, член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Денис Гусев ГусевДенис Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа в рамках работы в Нарьян-Маре встретился с трудовым коллективом завода строительных конструкций «Заполярье».

На предприятии трудятся более 60 человек. Круглогодично изготавливаются дорожные и строительные плиты, бордюрный камень и несущие конструкции для зданий. Помимо этого, сейчас «Заполярье» занимается строительством жилых домов и социальных объектов в городе Нарьян-Маре и близлежащем поселке Искателей.

Сенатор поздравил строителей с пятилетием предприятия, отметил их вклад в развитие жилищного и инфраструктурного строительства в регионе, а также вручил благодарственные письма.

«Благодарю вас за созидательный труд, который помогает нашему региону уверенно идти к своим целям с опережающими темпами», — подчеркнул Денис Гусев.

Денис Гусев в рамках работы в Нарьян-Маре встретился с трудовым коллективом завода строительных конструкций «Заполярье»

Ранее законодатель провёл рабочую встречу с заместителем губернатора Ненецкого АО Вадимом Соковым, на которой обсуждались вопросы реализации в регионе Национального проекта «Жильё и городская среда».

По словам парламентария, в 2021 г. в Ненецком АО введено 12 тыс. квадратных метров жилья. В ближайшие годы в Нарьян-Маре планируется возвести современный жилой комплекс площадью 40 тыс. квадратных метров из материалов, изготовленных на заводе «Заполярье». Квартиры в новых домах получат льготные категории граждан, в том числе переселенцы из ветхого, аварийного жилья и дети–сироты.

«Развитие арктической зоны РФ, реализация экономических инфраструктурных проектов невозможны без создания благоприятных условий жизни для северян, без решения жилищного вопроса», — подчеркнул Денис Гусев.

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