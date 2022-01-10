Г. Карелова: Указ Президента РФ даст новый импульс для развития национальной креативной экономики

Source: Russia – Council of the Federation

2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области назвала Указ Президента РФ Владимира Путина о проведении Года культурного наследия народов России последовательным шагом в развитии национальной креативной экономики, основанной на человеческом капитале и историко-культурном наследии народов Российской Федерации.

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Вице-спикер СФ напомнила, что в сентябре Правительство РФ по инициативе Министерства культуры России и с учетом предложений Временной комиссии СФ утвердило Концепцию развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной̆ поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года, в рамках которой впервые народные художественные промыслы и ремесла приобрели правовой статус креативных индустрий.

«В 2021 году государство заложило серьезный фундамент для развития, а в целом ряде случаев практически для возрождения культурного наследия регионов. Тема народных-художественных промыслов широко освещалась в 2021 году. Она была представлена на 22 региональных, а также на 14 международных и федеральных мероприятиях, включая Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический форум и Евразийский женский форум», — сказала сенатор.

Она также подчеркнула, что в бюджете Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023–2024 гг. впервые предусмотрены средства в размере 1,6 млрд руб. на создание в субъектах РФ школ креативных индустрий. По мнению Галины Кареловой, это позволит не только создать рабочие места, но и откроет широкие возможности для альтернативной занятости женщин, молодежи и лиц с ограниченными возможностями.

Вице-спикер выразила уверенность в том, что Указ Президента РФ даст эффективный импульс для совершенствования мер государственной поддержки и нормативной базы в целях сохранения и развития народных художественных промыслов в условиях рыночной экономики, которые являются важнейшей частью культурного наследия и исторической идентичности сотен народов в России.

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