09.01.2022 Polski Ład: Przewodnik dla podatnika i pracodawcy

Source: Government of Poland in Polish

Polski Ład: Przewodnik dla podatnika i pracodawcy09.01.2022

Zapraszamy do korzystania z naszych kolejnych przewodników.

Skierowane są one do podatników i pracodawców i dotyczą preferencji podatkowej dla klasy średniej.

Ulga dla klasy średniej polega na odliczeniu od dochodu kwoty, która jest ustalana indywidualnie w oparciu o wysokość uzyskanych przychodów.

Z ulgi może skorzystać każdy, kto uzyskał przychody z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy) oraz z działalności gospodarczej opodatkowane według skali podatkowej w łącznej wysokości od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie.

Więcej informacji oraz najważniejsze pytania i odpowiedzi – https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/preferencje-dla-klasy-sredniej-polski-lad/

Nasze Przewodniki – https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/

