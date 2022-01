08.01.2022 Przewodnik po PIT-2

Source: Government of Poland in Polish

Przewodnik po PIT-208.01.2022

PIT-2 to oświadczenie pracownika, które upoważnia pracodawcę do pomniejszenia zaliczki za dany miesiąc o kwotę zmniejszającą podatek.

Sprawdź, co się zmienia w 2022 roku w przygotowanym przez nas przewodniku.

Polski Ład to podwyżka kwoty wolnej do 30 tys. zł (jej odpowiednik to 5100 zł rocznej kwoty zmniejszającej podatek). Wraz z podwyższeniem kwoty wolnej wzrosła też kwota zmniejszająca zaliczki na podatek. Jeszcze w zeszłym roku wynosiła ona 43,76 zł miesięcznie. Od 1 stycznia 2022 r. wynosi niemal 10 razy więcej – czyli 425 zł (1/12 z 5100 zł).

Więcej informacji o zmianach oraz najważniejsze pytania i odpowiedzi znajdziesz w Przewodniku PIT-2.

MIL OSI