Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Русский космос#Частная космонавтика09.01.2022 11:00

Через тернии к звездам

Какие космические стартапы были на слуху в 2021 году? Какие взлеты и падения пережил рынок частной космонавтики? Самое интересное и важное собрал редактор «Русского космоса» Игорь Афанасьев.

В первых рядах

Однозначный успех 2021 г. — российская частная компания «Спутниковые инновационные космические системы» («Спутникс»). Работая на рынке малых космических аппаратов массой от 1 кг до 200 кг, она создает нано- и микроспутники, компоненты и космические технологии. Только за последний год «Спутникс» запустил пять космических аппаратов класса нано- и изготовил одиннадцать спутников в рамках образовательного проекта Space-π.

За годы работы удалось создать сплоченную команду единомышленников, способную решать сложнейшие задачи. Сегодня «Спутникс» разрабатывает микроспутниковую платформу «Паллада» для космических аппаратов массой 80–100 кг.

Любопытно, что в августе 2021 г. компания была приобретена SITRONICS Group (дочерняя структура АФК «Система»), реализующей цифровые проекты для государства и бизнеса. Эксперты считают это хорошим прецедентом для отечественного рынка. После покупки головная компания планирует развивать цифровые сервисы на основе данных с низкоорбитальных спутников и предоставлять их широкому кругу заказчиков.

На Международном космическом конгрессе IAC-2021 в Дубае компания продемонстрировала наноспутниковую платформу SXC6 для наблюдения Земли, обеспечивающую создание современных «шестерных» кубсатов различного назначения. «ОрбиКрафт — Зоркий», изготовленный на базе этой платформы и несущий экспериментальную камеру разрешающей способностью до шести метров на пиксель, работает на орбите с марта 2021 г.

Один из первых российских ракетных стартапов «Лин Индастриал» (резидент космического кластера Фонда «Сколково») ставил перед собой задачу разработать сверхлегкую ракету «Таймыр» для запуска малых космических аппаратов массой до 180 кг. В планах компании, учрежденной в 2014 г. Александром Ильиным, был целый ряд средств выведения, разгонных блоков и двигателей. В 2020 г. «Лин Индастриал» удалось провести стендовые испытания кислородно-метанового двигателя, работавшего на газообразных компонентах. Тем временем после ухода одного из ключевых частных инвесторов активная деятельность в этом направлении была приостановлена. Сейчас фирма решает проектные задачи в области прикладной космонавтики.

На подъеме

Стартап Success Rockets («Успешные ракеты»), зарегистрированный в 2020 г. Олегом Мансуровым, в 2021-м сумел привлечь инвестиции на сумму 310 млн руб.

Сейчас команда работает над проектами суборбитальной метеоракеты «Небо», сверхлегкого космического носителя «Сталкер» и тремя спутниковыми платформами — SKIBR-CUBE, SKIBR-MICRO и SKIBR-MINI. В разработке находятся и два малых космических буксира — «Странник-1» и −2. В планах компании — строительство частного космодрома в Дагестане.

Success Rockets намерена создать глобальную климатическую мониторинговую систему. Космическая часть системы будет представлять собой группировку из нескольких десятков спутников. Запустить тестовую модель спутника «Диана» планируется уже в 2022 г.

Конечно, помимо перечисленных, в стране есть и другие частные компании, которые «рвутся в космос». Следует признать, что большинству из них далеко до уровня аналогичных американских или китайских разработчиков. Пока они не запускают собственные ракеты и космические корабли, а стремятся занять свою нишу на рынке космических услуг.

Разочарование

Увы, не все космические стартапы пережили 2021 год. В апреле Павел Пушкин, основатель и руководитель «Космокурса», объявил о закрытии своей компании. В 2014–2021 гг. фирма работала над проектом пилотируемой ракетно-космической системы для суборбитальных туристических полетов. В ее портфолио были и другие проекты. В частности, «Космокурс» разрабатывал носители легкого и сверхлегкого классов и в 2021 г. выступал в качестве конкурента РКЦ «Прогресс» и ГКНПЦ имени М. В. Хруничева в объявленном Роскосмосом конкурсе на создание метановой ракеты «Амур-СПГ».

Несмотря на то, что персонал компании состоял из профессионалов-ракетчиков и шел строго по официальному пути, пытаясь в том числе найти и согласовать место для возведения частного космодрома — в Республике Татарстан, а затем и в Нижегородской области, — это не получилось.

Кроме того, финансовые затраты на основную работу «Космокурса» оказались выше планировавшихся. По согласованию с инвестором было принято решение остановить все проекты. По данным СМИ, часть сотрудников компании перешла на предприятия, входящие в периметр Роскосмоса, и работает над проектами средств выведения.

Сказать, что «отряд не заметил потерю бойца», нельзя. И наблюдатели, и эксперты с сожалением отмечают прекращение деятельности «Космокурса».

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