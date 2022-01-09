Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Русский космос#Частная космонавтика#Александр Блошенко09.01.2022 09:00

На траектории сближения

Отношения коммерческих компаний с предприятиями Роскосмоса остаются непростыми. Сказывается специфика отрасли, которая долгое время была закрытой. Но уже в ближайшее время ситуация может измениться. Госкорпорация вышла с рядом инициатив, которые позволят ее организациям более плотно работать с предпринимателями.

В России частная космонавтика — понятие неустоявшееся. В самом деле: зачем стране, которая первая в мире запустила искусственный спутник Земли, осуществила первый полет человека в космос, распылять свои силы на поддержку частного бизнеса? Не проще ли сосредоточить усилия на развитии уже проверенной государственной модели управления?

«Космонавтика всегда была областью государственных интересов, которая требовала значительных ресурсов — как финансовых, так и интеллектуальных. Во многом она существовала за счет определенной мобилизации общества даже в развитых капиталистических странах. Затем пришло время, когда государства стали осо­знавать, что их усилий недостаточно для сохранения темпов покорения космоса», — поясняет Оксана Вольф, заместитель директора департамента перспективных программ и проекта Сфера Госкорпорации «Роскосмос». Первыми, по ее словам, это поняли американцы, которые начали создавать условия для привлечения в отрасль частных инвестиций еще в 1980-е годы.

«Результат не был быстрым. Лишь через 30–40 лет весь мир увидел впечатляющие технические успехи коммерческих компаний: SpaceX, Boeing, Blue Origin и др. Они создали новые ракеты-носители, грузовые и пилотируемые космические корабли, запускаемые к МКС по контрактам с NASA, и фактически вернули США в список держав — лидеров пилотируемой космонавтики. Частные компании преуспели в разработке и практическом применении легких и сверхлегких ракет-носителей для выведения коммерческих космических аппаратов. Сегодня только сегмент по разработке сверхлегких ракет-носителей представлен в США более чем сотней стартапов», — рассказывает Оксана Вольф.

Подставляя плечо

А что же в России? По мнению многих отраслевых экспертов, частная космонавтика в России есть, но существует она только в виде компаний, которые либо производят комплектующие для изделий гособоронзаказа, либо находятся на стадии создания проекта или отработки элементов создаваемой космической техники. Среди них лучше всего обстоят дела у разработчиков малых космических аппаратов. В последние годы ряду из них путем участия в университетских образовательных программах удалось запустить спутники на низкие околоземные орбиты. Между тем, чтобы перейти от проектов к производству, а тем более серийному, нужно сделать шаг величиной с пропасть.

Одна из сложностей, с которой сталкиваются «космические» стартапы в России, — это отсутствие приемлемой для них испытательной базы. Существующая инфраструктура, которой располагает ракетно-космическая отрасль, ориентирована на выполнение государственных заказов, разработку больших космических аппаратов и средств выведения среднего и тяжелого классов, а также сложную систему государственных испытаний и сертификации.

«Испытания ракетно-космической техники в рамках данной инфраструктуры объективно имеют высокую стоимость, абсолютно непосильную для большинства коммерческих компаний и, тем более, стартапов», — говорит исполнительный директор по перспективным программам и науке Госкорпорации «Роскосмос» Александр Блошенко. По его мнению, Роскосмос должен взять на себя функцию не только регулятора и надзорного органа космической деятельности для всех частных космических компаний, не входящих в Госкорпорацию, но и приложить максимум усилий, чтобы «взращивать их», создавая механизмы, позволяющие им развиваться и формировать в России рынок коммерческих услуг в космонавтике.

О глубине проблемы говорит президент частной компании ОКБ «Ларос» Олег Ларионов: «Для создания сверхлегкой ракеты нам, например, нужно испытать девять двигателей, что по существующим в нашей ракетно-космической отрасли ценам совершенно не рентабельно. Для развития частной космонавтики нужна альтернатива существующей инфраструктуре, но ее создание также требует серьезных вложений, которые может привлечь только объединение — некая ассоциация частных компаний, работающих по тематике космоса… Таким образом, у нас два пути: или мы объединяемся в ассоциацию и сами создаем свою испытательную базу, которую попытаемся сертифицировать в головном институте отрасли — ЦНИИмаш, или ждем, когда соответствующий центр испытаний будет создан на уже существующей инфраструктуре Роскосмоса».

Трудности взаимодействия

Вопрос взаимодействия коммерческих организаций с предприятиями Роскосмоса пока остается сложным.

«Лучше всего у нас получается сотрудничать с ЦНИИмаш и Корпорацией «ВНИИЭМ», но это, к сожалению, скорее, исключение из правил. Условия, которые предлагают другие предприятия коммерческим компаниям, зачастую трудно выполнимы или экономически нецелесообразны, — считает генеральный директор компании «Спутникс» Владислав Иваненко. — Недавно мы пробовали заказать в одной организации механо­обработку и гальваническое покрытие нескольких деталей: оформили необходимую документацию и внесли стопроцентную предоплату. Так что вы думаете? Они объявили сроки изготовления минимум 6 месяцев. В итоге мы получили полностью заказ почти через год. Мы, конечно, заказали изготовление этих деталей в коммерческой компании, и в результате все было готово в течение нескольких недель, а детали от космического предприятия у нас теперь как сувенир.

На другом предприятии мы пытались использовать безэховую камеру для проведения испытаний — тоже не вышло. Мы хотели получить информацию о возможностях камеры, чтобы подготовить техническое задание. Эту информацию нам не смогли предоставить, потому что на предприятии не оказалось соответствующих маркетинговых и информационных материалов.

Но даже там, где получается договориться, испытания стоят огромных денег: помимо прямых затрат, государственные организации включают в калькуляцию стоимости услуг и материалов и накладные расходы, и амортизацию, в результате чего цена услуг возрастает многократно и, конечно, уже не доступна небольшим компаниям и, тем более, стартапам.

Еще одной особенностью является то, что в силу режимности доступ к испытательным и производственным мощностям предприятий Роскосмоса очень затруднен. Ввезти спутники на своей машине для испытаний и потом вывезти — достаточно сложный и длительный процесс. На мой взгляд, нужны какие-то альтернативные решения, возможно, выделение для этого специальной территории или отдельного доступа к испытательным мощностям. Нужно также продумать для стартапов другой механизм ценообразования, который позволял бы не включать накладные расходы, оплачивая только прямые затраты. Одним словом — создать специальную среду для частных коммерческих организаций.

Дополнительно необходимо разрешить предприятиям или разработать для них отдельные правила взаимодействия с коммерческими заказчиками, которые серьезно снизят бюрократию и ускорят процессы обмена информацией и принятия решений. Например, можно принимать информацию по электронной почте, а не только официальными письмами, не применять для коммерческих заказов правила закупок по Закону № 44-ФЗ и т. п. Это серьезно ускорит все процессы, что часто критично для частных компаний.

Все это позволит загрузить мощности предприятий Роскосмоса внешними заказами, и у стартапов и частных компаний не будет необходимости создавать свою дублирующую инфраструктуру«.

На площадках вузов

На сегодняшний день Роскосмос предпринял ряд шагов для решения проблемы использования испытательной базы для космических стартапов. Он предложил использовать для этой цели экспериментальную и исследовательскую инфраструктуру опорных вузов. Эта идея была поддержана Балтийским государственным техническим университетом «Военмех» и Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С. П. Королёва.

Университет в Самаре при содействии флагмана отрасли — Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс», также располагающего уникальной испытательной базой, — готов взять на себя роль локомотива этих нововведений и постепенно выстроить процесс перехода к испытаниям, которые в будущем будут признаваться головными научными организациями и по результатам которых коммерческим компаниям может быть выдано заключение о соответствии. Это хороший задел, поскольку Самарский университет и РКЦ «Прогресс» обладают самыми востребованными на сегодняшний день элементами испытательной базы для создания космических аппаратов и сверхлегких ракет-носителей.

Между тем интерес стартапов не ограничивается разработкой космических аппаратов и традиционных ракет-носителей, а распространяется на создание различного типа двигателей, межорбитальных буксиров, взлетно-посадочных модулей и другой техники. Так что есть потенциал для использования испытательных мощностей и других организаций.

Идею использовать имеющуюся инфраструктуру в интересах частных компаний подхватили и другие вузы страны. В частности, заинтересованность выказала Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского, предложив свои площадки для испытания ракетной техники.

Другие инициативы

Содействие участникам формирующегося тренда оказывает межрегиональный НОЦ «Инженерия будущего» — научно-образовательный центр, предоставляющий консультационную и организационную поддержку предпринимателям, ведущим бизнес в научной или высокотехнологичной сферах.

Кроме того, на основании соглашения между Правительством Самарской области и Госкорпорацией «Роскосмос» создаются Бизнес-центр развития частной космонавтики и Центр экспериментов в космосе, в рамках которых планируется расширение коммерческого сектора отечественной космонавтики и создание рынка услуг космической инфраструктуры.

В свою очередь, Роскосмос, заглядывая вперед, понимает, что через несколько лет частным компаниям для испытаний могут понадобиться уже полноразмерные стенды. Поэтому следующим логичным шагом в этом направлении стало решение Роскосмоса о научно-исследовательских работах (НИР) по использованию научно-исследовательской инфраструктуры Госкорпорации, включая экспериментальную и испытательную базу, отдельное специальное оборудование, вычислительные ресурсы для работ в интересах частных малых инновационных компаний. В рамках этой НИР, осуществляемой Организацией «Агат», вырабатываются механизмы ценообразования для использования существующей ракетно-космической инфраструктуры.

Алексей Михеев, Русский космос

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