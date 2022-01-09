Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#итоги#ДЗЗ#Орбитальные группировки09.01.2022 20:00

Итоги 2021 года: дистанционное зондирование Земли

Схема покрытия 2021 г. территории Российской Федерации данными ДЗЗ с КА «Канопус-В» (с облачностью не более 40%). Покрытие территории – 99,7%

Схема покрытия 2021 г. территории Северного морского пути данными ДЗЗ с КА «Канопус-В» (с облачностью не более 60%)

Российскими космическими аппаратами дистанционного зондирования Земли высокого пространственного разрешения («Ресурс-П» и «Канопус-В») в 2021 году проведена космическая съемка территории земного шара общей площадью более 616,7 миллиона квадратных километров («Ресурс-П» — более 34,9 млн кв. км, «Канопус-В» — более 581,8 млн кв. км), в том числе по территории Российской Федерации — более 355,1 миллиона квадратных километров («Ресурс-П» — более 15,8 млн кв. км, «Канопус-В» — более 339,3 млн кв. км).

Космический аппарат «Метеор-М» (целевая аппаратура КМСС с разрешением 70 метров) — 2 раза в неделю проводит съемку всей территории Российской Федерации.

Космический аппарат «Метеор-М» (целевая аппаратура МСУ-МР с разрешением 1000 метров) — 2 раза в сутки проводится космическая съемка всей территории земного шара.

Космический аппарат «Электро-Л» (целевая аппаратура МСУ-ГС с разрешением 1000 метров) проводит космическую съемку видимого дика Земли каждые 30 минут.

Космический аппарат «Арктика-М» (целевая аппаратура МСУ-ГС с разрешением 1000 метров) проводит космическую съемку территории Арктической зоны каждые 15 минут в течение 6 часов в сутки.

Таким образом в 2021 году российскими космическими аппаратами высокого пространственного разрешения снята площадь, покрывающая данным территорию Российской Федерации более 36 раз.

В 2021 году с космических аппаратов российской орбитальной группировки высокого линейного разрешения («Ресурс-П» и «Канопус-В») в МЧС России передано материалов космической съемки на территорию общей площадью более 34,7 миллиона квадратных километров, а также более 65 миллионов квадратных километров с иностранных космических аппаратов в рамках 10 активаций Международной хартии «Космос и крупные катастрофы» по территории Российской Федерации.

Участникам Международной хартии «Космос и крупные катастрофы» по космосу и крупным катастрофам с российских космических аппаратов дистанционного зондирования Земли передана информация в объеме более 2,9 миллиона квадратных километров.

В 2021 году с целью выполнения заявок потребителей было проведено около 110 тысяч сеансов связи с космическими аппаратами российской орбитальной группировки дистанционного зондирования Земли.

В 2021 году чаще других проводилась космическая съемка паводкоопасных и пожароопасных ситуаций на территории Российской Федерации.

В 2021 году космическая съемка проводилась 12 космическими аппаратами дистанционного зондирования Земли, в том числе одним «Ресурс-П», пятью «Канопус-В», тремя «Метеор-М», одним «Арктика-М», двумя «Электро-Л».

Госкорпорация «Роскосмос» поддерживает оперативное взаимодействие с МЧС России для своевременного реагирования на возникновение паводковой и пожароопасной ситуации и осуществления космического мониторинга пострадавших территорий.

Прием, регистрация, обработка, архивация, каталогизация и распространение информации с российских и иностранных спутников дистанционного зондирования Земли осуществляется НЦ ОМЗ холдинга «Российские космические системы». Он является головной организацией Госкорпорации «Роскосмос» по системам приема, обработки и распространения информации космической съемки.

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