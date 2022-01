08.01.2022 Polski Ład to realny zysk dla 18 mln Polaków

Source: Government of Poland in Polish

Program Polski Ład niesie za sobą szereg korzystnych zmian dla milionów Polaków. To historyczna obniżka podatków i aż 17 mld zł, które zostaną w kieszeniach obywateli. Usprawniamy proces wdrażania podatkowych zmian Polskiego Ładu. Od dziś obowiązuje rozporządzenie ministra finansów w sprawie zasad rozliczania zaliczek na podatek dochodowy. Oznacza to m.in., że osoby, które otrzymały mniejszą pensję w styczniu, dostaną zwrot pieniędzy. Ponadto w przyszłym tygodniu ogłosimy nowe rozwiązania w ramach Tarczy Antyinflacyjnej 2.0 – już od 1 lutego 2022 r. zmniejszymy VAT na paliwo z 23 proc. do 8 proc. Na stacji zapłacisz mniej o ok. 70 groszy za litr benzyny lub o ok. 40 groszy za litr gazu.

Usprawniamy proces wdrażania zmian podatkowych

Żeby usprawnić proces wdrażania zmian podatkowych minister finansów Tadeusz Kościński podpisał rozporządzenie, zmieniające technikę poboru zaliczek, które weszło w życie 8 stycznia. Oznacza to, że osoby, które w wynagrodzeniu za styczeń nie miały uwzględnionych niższych podatków, otrzymają wyrównanie w lutym. Na mocy rozporządzenia pracodawca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zaistniałej różnicy. Dowiedz się więcej na ten temat.

Masz pytania w sprawie Polskiego Ładu? Skontaktuj się z urzędem skarbowym

Zmiany podatkowe, szczególnie dotyczące dużej liczby podatników, zawsze wywołują wiele pytań. Jak powiedział rzecznik rządu Piotr Müller, ta reforma podatkowa, to największa reforma od ponad 20 lat. Dlatego mimo już wdrożonych usprawnień na infolinii Polskiego Ładu, od poniedziałku wzmacniamy ją kadrowo tak, żeby każda osoba mająca pytania lub wątpliwości, szybko otrzymała na nie odpowiedź. Większość urzędów skarbowych od 11 stycznia będzie działała dłużej.

Uwaga! Przed wizytą u urzędzie skarbowym sprawdź godziny pracy danej placówki.

Pieniądze z obniżki podatków trafią do portfeli Polaków

Polski Ład to korzystne zmiany podatkowe, dzięki którym aż 17 mld zł zostanie w portfelach Polaków. Dla ok. 90 proc. osób, które płacą podatki w Polsce, nowe rozwiązania są korzystne lub neutralne. – 18 mln Polaków zyskuje na reformie. Te osoby będą miały wyższe pensje przez obniżone podatki – to serce reformy Polski Ład – podkreślił rzecznik rządu Piotr Müller Piotr Müller.

Zarabiający na umowie o pracę do 5 700 brutto zyskają na Polskim Ładzie, a Ci zarabiający od 5 701 do 12 800 zł brutto nie stracą. Poniżej prezentujemy przykłady korzystnych zmian podatkowych dla poszczególnych grup.

Emeryci

Dla emerytów ze świadczeniem do ok. 12,8 tys. zł brutto miesięcznie Polski Ład w skali całego roku będzie korzystny lub neutralny. – Dla emerytów, którzy mają świadczenia do 12 800 miesięcznie brutto również będzie zastosowany mechanizm, który spowoduje, że te świadczenia nie będą mniejsze – powiedział rzecznik rządu Piotr Müller. Emeryci i renciści z emeryturą do 2500 zł brutto przestaną płacić podatek, a osoby o wyższych świadczeniach zapłacą podatek tylko od nadwyżki ponad kwotę 2 500 zł.

Przykład: Emerytura brutto miesięcznie vs zysk roczny „na rekę” – w portfelu emeryta zostanie:● 1200 zł – 807 zł więcej;● 1800 zł – 1473 zł więcej;● 2500 zł – 1785 zł więcej.

Nauczyciele akademiccy

Również w przypadku nauczycieli akademickich nastąpi zmiana. Jak podkreślił rzecznik rządu także w tej grupie zostanie zastosowana zasada, dzięki której nauczyciele akademiccy zarabiający do 12 800 zł brutto nie stracą na reformie.

Osoby prowadzące działalność● kosmetyczka z dochodem 3 tys. brutto (1620zł netto) zaoszczędzi ok. 1,3 tys. zł rocznie;● ślusarz z dochodem 4 tys. zł brutto (2480 zł netto) zaoszczędzi ok. 2 tys. zł rocznie;● księgowa z dochodem 5 tys. zł brutto (3310 zł netto) zaoszczędzi ok 1 tys. zł rocznie.

Pracownicy na etacie● kasjer zarabiający 3 tys. zł brutto (2203 netto) zyska ok. 1840 zł w ciągu roku;● pracownik fizyczny zarabiający 4 tys. zł brutto (2907 netto) zyska ok. 1360 zł w ciągu roku;● księgowa zarabiająca w firmie 5 tys. zł brutto (3613 zł netto) zyska ok. 560 zł w ciągu roku.

Rodziny● małżeństwa wspólnie gospodarujące będą mogły skorzystać z kwoty wolnej od podatku wynoszącej 60 tys. zł;● rodzina 2+2, w której rodzice zarabiają w sumie 6,5 tys. zł brutto (4,9 tys. zł netto) gdy rozliczą się wspólnie, miesięcznie zyskają 328 zł „na rękę” – czyli prawie 4 tys. zł rocznie. małżeństwo będzie mogło też odliczyć od podatku ulgi na dwójkę dzieci, czyli 2,2 tys. zł;● małżonkowie posiadający 4 dzieci, z których każdy z małżonków zarabia przeciętne wynagrodzenie (czyli nieco ponad 5900 zł), w 2022 r. na PIT-0 dla Rodzin 4+ zyskają łącznie niemal 9300 zł.

Już od 1 lutego na stacjach paliw zapłacisz mniej

W przyszłym tygodniu ogłosimy Tarczę Antyinflacyjną 2.0 – to wzmocnione narzędzie na rzecz walki z inflacją. Już od 1 lutego 2022 r. zmniejszamy VAT na paliwo z 23 proc. do 8 proc. To oznacza oszczędność na stacji o ok. 70 gr za litr benzyny lub o ok. 40 gr za litr gazu.

MIL OSI