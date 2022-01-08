Телефонные разговоры с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко и Премьер-министром Армении Николом Пашиняном

Source: President of Russia – Kremlin

В ходе телефонных разговоров Владимира Путина с Президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко Лукашенко Александр ГригорьевичПрезидент Республики Беларусь и с Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном Пашинян НиколПремьер-министр Республики Армения обсуждена текущая ситуация в Казахстане, которая имеет тенденцию к успокоению и нормализации.

Выражена поддержка высказанного Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым Токаев Касым-Жомарт КемелевичПрезидент Республики Казахстан предложения о проведении в самое ближайшее время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции. Никол Пашинян сообщил, что армянская сторона как действующий председатель ОДКБ займется организацией этого мероприятия.

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