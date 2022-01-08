Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#итоги#ИПМ РАН#Астероид#АСПОС ОКП#Апофис08.01.2022 18:00

Итоги 2021 года: астероид «Апофис» и новый сближающийся с Землёй астероид

Кадры получены 50-см телескопом Кубанского государственного университета (КубГУ) в Краснодаре (код обсерватории С40)

Кадры получены 50-см телескопом Кубанского государственного университета (КубГУ) в Краснодаре (код обсерватории С40)

Кадры получены 50-см телескопом Кубанского государственного университета (КубГУ) в Краснодаре (код обсерватории С40)

В 2021 году Институтом прикладной математики имени М.В. Келдыша Российской академии наук получены и переданы в Автоматизированную систему предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве Госкорпорации «Роскосмос» 5797 измерений по 106 астероидам и 31 комете.

Из них: по астероиду (99942) «Апофис» — 339 позиционных измерений в 28 файлах (каждый файл содержит набор измерений за одну ночь). В момент наблюдения видимый блеск астероида составлял около 16 звездной величины.

Результаты масштабной кампании IAWN* по наблюдению Апофиса, проведенной в 2020-2021 годах, существенно уточнили параметры его орбитального движения. Это повысило достоверность долгосрочных прогнозов его сближений с Землей. Новые знания позволили небесным механикам уверенно говорить об отсутствии опасности столкновения на уровне вероятности выше 10-6.

Сообщение об обнаружении нового астероида 2021 UL17, сближающегося с Землей.

С 27 октября по 29 декабря 2021 года (в одной оппозиции) мировыми обсерваториями получены 74 позиционных измерения астероида. Текущая вероятность столкновения с Землей составляет 1.9×10-4 (вероятность — 0,02 процента). Уточненная абсолютная звёздная величина составляет 25,8, что в предположении стандартного альбедо (отражающей способности менее 10 процентов) соответствует диаметру астероида около 24 метров и массе порядка 18 тысяч тонн. Большая полуось орбиты 2021 UL17 составляет 1,08 а.е. (1 а.е. — расстояние от Солнца до Земли), перигей 0,96 а.е., наклонение 0,66 градусов, период обращения вокруг Солнца 410 суток. Основываясь на предварительных расчетах, прогнозируется опасное сближение с Землей 5 апреля 2095 года. Астероид относится к околоземным астероидам группы Аполлона.

Информационное обеспечение деятельности Института прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН по тематике астероидно-кометной опасности осуществлялось оптическими средствами мониторинга, координируемыми ИПМ имени М.В. Келдыша РАН, расположенными в Кабардино-Балкарии, Краснодарском крае, Республике Крым, Республике Алтай, Узбекистане, Грузии и Мексике.

*Справка: IAWN (International Asteroid Warning Network) — международная организация, основанная Управлением Организации Объединённых Наций по вопросам космического пространства с целью координации усилий государств, международных межправительственных и неправительственных организаций при решении задач предупреждения и парирования астероидно-кометной опасности. По состоянию на начало 2022 года IAWN включает в себя 35 участников (научные организации, космические агентства и астрономы-любители), в том числе шесть институтов РАН.

По информации Института прикладной математики имени М.В.Келдыша РАН.

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