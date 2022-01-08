Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ESA#ExoMars-2016#Марс08.01.2022 14:00

Двойной кратер Красной планеты

Эффектный двойной кратер доминирует на этом фото Марса, снятом камерой CaSSIS орбитального аппарата Trace Gas Orbiter российско-европейской миссии ExoMars 2016. Он расположен на плоской Равнине Аркадия (39,1° с.ш./174,8°в.д.).

Подобные кратеры образуются в результате близкого одновременного падения двух метеоритов. Оба ударных элемента, возможно, произошли от одного и того же объекта, который раскололся при входе в марсианскую атмосферу. Кратеры имеют одинаковый размер, а это значит, что и метеориты были примерно одинакового размера.

Во время удара при взаимодействии двух ударных волн образовался насыпной вал в форме бабочки. Четко видны полосы в выброшенной породе, которые распространяются вокруг двойного кратера и свидетельствуют о хорошей сохранности этого объекта. На севере находятся большие изолированные холмы, которые, вероятно, возникли до появления двойного кратера.

Trace Gas Orbiter вышел на орбиту вокруг Марса 5 лет назад, в 2016 году, и начал свою полноценную научную работу в 2018 году. Космический аппарат не только передает впечатляющие снимки Красной планеты, но и анализирует состав ее атмосферных газов, а также картирует поверхность в поисках мест с возможным содержанием воды. Он также обеспечит ретрансляцию данных для второй миссии ExoMars, состоящей из ровера «Розалинд Франклин» и платформы «Казачок», когда они прибудут к Марсу в 2023 году.

Фото: Роскосмос/ESA/CaSSIS

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