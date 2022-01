07.01.2022 18 mln Polaków zyskuje na Polskim Ładzie

Source: Government of Poland in Polish

Zarabiający na umowie o pracę do 5 700 brutto zyskają na Polskim Ładzie, a Ci zarabiający od 5 701 do 12 800 zł brutto nie stracą.

Rozporządzenie zmieniające technikę poboru zaliczek jest gotowe i zostało podpisane przez ministra finansów Tadeusza Kościńskiego.

Osoby, które otrzymały mniejszą pensję w styczniu, dostaną jak najszybciej wyrównanie wypłaty pensji.

Rozporządzenie

Część osób, w tym nauczyciele i służby mundurowe, uzyskała niższe pensje netto na początku stycznia.

Usprawniamy proces wdrażania podatkowych zmian Polskiego Ładu tak, żeby w kolejnych miesiącach podatnicy nie mieli mniejszej pensji „na rękę”, niż te wynikające z założeń programu.

Wprowadzimy też rozwiązania które spowoduje, że nauczyciele akademiccy, którzy mają inne zasady naliczania kosztów uzyskania przychodów, a zarabiający do 12 800 zł brutto, również otrzymali zwrot nadpłaconych zaliczek oraz aby Polski Ład był dla nich neutralny lub korzystny również w ujęciu całorocznym.

Oznacza to, że zarabiający na umowie o pracę do 5 700 brutto zyskają na Polskim Ładzie, a Ci zarabiający od 5 701 do 12 800 zł brutto nie stracą.

Zmiany dla seniorów

90 proc. emerytów i rencistów będzie mieć więcej pieniędzy w portfelach. To ponad 8 mln osób. Większość z nich, bo aż 2/3 przestanie płacić PIT. To w sumie ok. 6 mln osób ze świadczeniem do 2 500 zł brutto. Ich roczny zysk wyniesie ok. 2 250 zł, „na rękę”.

Wdrożymy też rozwiązanie, dzięki któremu w efekcie Polskiego Ładu, dla osób z emeryturą od 4 920 do 12 800 zł brutto, obciążenie podatkiem i składką się nie zmieni lub będzie nawet mniejsze.

Wzmocnienie działań informacyjnych

Zmiany podatkowe, szczególnie dotyczące dużej liczby podatników, zawsze wywołują wiele pytań. Dlatego mimo już wdrożonych zmian na infolinii Polskiego Ładu, od poniedziałku wzmacniamy ją kadrowo tak, żeby każda osoba mająca pytania lub wątpliwości, szybko otrzymała na nie odpowiedź.

Urzędy skarbowe będą też czynne od wtorku dłużej, od 8:00 do 19:00, żeby każda osoba, która ma wątpliwości mogła zadzwonić lub przyjść i zapytać o najlepszą dla siebie opcję.

Korzyści z Podatkowego Polskiego Ładu

Polski Ład to ok. 17 mld zł rocznie więcej pieniędzy w portfelach Polaków. Dla ok. 90 proc. osób płacących podatki w Polsce nowe rozwiązania są korzystne lub neutralne. Zyska niemal 18 mln naszych obywateli. Prawie 9 mln Polaków przestanie płacić PIT, w tym osoby najmniej zarabiające i ok. 2/3 emerytów i rencistów. Podatek w wysokości 32 proc. płacić będzie o połowę osób mniej niż dotychczas.

Przykłady:

Kasjer (etat) zarabiający 3 tys. zł brutto, (2 203 zł netto) zyska ok. 1 840 zł w ciągu roku

Księgowa (etat) zarabiająca w firmie 5 tys. zł brutto (3 613 zł netto), zyska ok. 560 zł w ciągu roku.

Ślusarz (własna działalność) z dochodem 4 tys. zł brutto (2 480 zł netto), zaoszczędzi ok. 2 tys. zł rocznie.

Kosmetyczka (własna działalność) z dochodem 3 tys. zł brutto (1 620 zł netto), zaoszczędzi ok. 1,3 tys. zł rocznie.

Rodzina 2+2, w której rodzice zarabiają w sumie 6,5 tys. zł brutto (4,9 tys. zł netto), gdy rozliczą się wspólnie, miesięcznie zyskają 328 zł („na rękę”), czyli prawie 4 tys. zł rocznie.

Rodzina 2+4, w której tylko jeden z małżonków zarabia miesięcznie 12 tys. zł brutto (drugi nie pracuje), zyska rocznie 9 934 zł.

Emeryt otrzymujący emeryturę w kwocie 3,2 tys. zł brutto (2 660 zł netto), zyska 1 600 zł rocznie.

Małżeństwo emerytów, z których jedna osoba otrzymuje emeryturę minimalną, a druga emeryturę na poziomie średniej, zyska 2 997 zł „na rękę” rocznie.

Senior z miesięcznym przychodem z pracy ok. 3 tys. zł (ok. 36 tys. zł rocznie) w ogóle nie zapłaci podatku.

