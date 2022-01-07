Поздравление с Рождеством Христовым

Source: President of Russia – Kremlin

В послании главы государства, в частности, говорится:

«Один из главных и самых любимых христианских праздников, Рождество имеет особый нравственный смысл. Объединяя людей вокруг высоких духовных идеалов и ценностей, оно наполняет сердца радостью и светлыми надеждами, вдохновляет на новые свершения. И конечно, с этим праздником мы связываем добрые семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение.

Огромный созидательный, истинно подвижнический вклад в сбережение нашего богатейшего исторического, патриотического, культурного наследия, в укрепление института семьи и воспитание молодёжи вносят Русская православная церковь, другие христианские конфессии России. Развивается их взаимодействие с государственными и общественными организациями, совершенствуется межрелигиозный диалог, большое внимание уделяется социальному служению, благотворительным и просветительским инициативам. Столь важная, многогранная деятельность достойна искреннего признания.

Желаю православным христианам, всем, кто отмечает Рождество Христово, здоровья, успехов и всего наилучшего».

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В Рождественскую ночь Владимир Путин присутствовал на богослужении в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огарёво.

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