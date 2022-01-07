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#НПО Энергомаш#ОКБ Факел#Геннадий Абраменков07.01.2022 16:00

ОКБ «Факел» и Калининградский Государственный технический университет будут вместе готовить профессиональные кадры

Директор ОКБ «Факел» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Геннадий Абраменков и ректор Калининградского государственного технического университета (КГТУ) Владимир Волкогон подписали договор о сотрудничестве, который предполагает профессиональную подготовку узконаправленных специалистов со средним и высшим образованием по дисциплинам, особо востребованных в сфере космического двигателестроения.

Теперь студенты КГТУ смогут проходить практику в ОКБ «Факел», а выпускники старших курсов трудоустроиться на предприятии. Реализация проекта намечена на 2022 — 2030 годы.

Как отметил директор ОКБ «Факел» Геннадий Абраменков, в Калининградском регионе наблюдается большой дефицит профессиональных кадров, обученных по новейшим стандартам и требованиям отрасли, особенно это касается специализации «Инженер-технолог».

«Для реализации проекта мы готовы сделать ОКБ „Факел“ площадкой для проведения практических занятий, создать специализированные учебные классы с тренажерами, адаптировать учебные программы КГТУ под свои потребности», — добавил Геннадий Абраменков.

Владимир Волкогон поддержал идею подготовки и обучения студентов под задачи ОКБ «Факел»: «Мы понимаем, насколько важно на практике применять теоретические знания. Имея возможность близко познакомиться с производством, понять его специфику и работу, выпускники сами потянутся в профессию, увидев высокую ценность специалистов такого профиля».

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