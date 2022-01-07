Source: Russia Federal Space

#ВНИИЭМ07.01.2022 13:00

Корпорация «ВНИИЭМ» получила одобрение от турецкого агентства по ядерному регулированию

Научно-производственная корпорация «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени А.Г. Иосифьяна (Корпорация «ВНИИЭМ», входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») получила одобрение NDK и имеет право производить электрооборудование для использования на атомных электростанциях, расположенных на территории Турецкой Республики.

Контракт на поставку комплекса электрооборудования системы и защиты для строящейся в Турции АЭС «Аккую» был заключен в декабре 2020 года. Получение одобрения является первым этапом исполнения обязательств по контракту.

Процедура получения одобрения является двухэтапной. На первом этапе NDK рассмотрел комплект документов, представленных Корпорацией «ВНИИЭМ» и описывающих систему менеджмента качества, опыт работ в атомной промышленности и производственные возможности. На втором этапе инспекторы NDK во время выездной проверки установили достоверность представленных сведений.

В заключении по результатам проверки NDK выделил ряд сильных сторон Корпорации «ВНИИЭМ»:

Большой опыт в области производства электрооборудования для АЭС;

отлаженную систему разработки и учета конструкторской документации;

требования к сопроводительной документации на комплектующие изделия, подробные записи по результатам входного контроля, позволяющие прослеживать весь жизненный цикл изделия от поступления на склад Корпорации до отправки конечному потребителю;

знание специалистами ВНИИЭМ не только российских норм в области использования атомной энергии, но и норм европейских стран.

После получения одобрения Корпорация «ВНИИЭМ» имеет право разрабатывать документацию на оборудование, поставляемое на АЭС «Аккую», и закупать комплектующие изделия.

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