Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#диверсификация07.01.2022 21:00

Итоги 2021 года: диверсификация производства

Госкорпорация «Роскосмос» продолжает реализацию мероприятий по развитию диверсификации и увеличению объемов выпуска продукции гражданского и двойного назначения. По итогам 2021 года доля такой продукции в общем объеме продукции организаций Госкорпорации «Роскосмос» достигла 50 процентов.

Ключевыми направлениями для Госкорпорации «Роскосмос» являются:

Продукция для топливно-энергетического комплекса;

легкорельсовый транспорт и продукция машиностроения;

автоматизированные системы управления;

медицинская продукция;

продукция для ЖКХ и инфраструктуры;

геоинформационные сервисы на данных ДЗЗ.

Для ТЭК организации Госкорпорации «Роскосмос» серийно поставляют оборудование нефтегазовым компаниям. Это насосы, буровое и устьевое оборудование, газотурбинные электростанции, различные газоперекачивающие агрегаты и пр. В рамках развития новых проектов в сфере ТЭК Корпорация «МИТ» успешно реализован государственный контракт по созданию российского комплекса гидроразрыва пласта.

В рамках развития производства легкорельсового транспорта в 2021 году УКВЗ были выиграны конкурсы на поставку 143 трамвайных вагонов. Госкорпорация «Роскосмос» и УКВЗ также реализуют проект по созданию пассажирской транспортной инфраструктуры на космодроме Восточный. Помимо этого, УКВЗ освоил производство современных лифтов и лифтового оборудования для нужд предприятий Госкорпорации «Роскосмос».

В ракетно-космической промышленности НПО автоматики производит системы автоматизации управления транспортом и имеет опыт создания беспилотной сельскохозяйственной техники. Предприятие также развивает производство медицинской продукции продолжается серийный выпуск неонатального, кардиологического, реанимационного оборудования. Серийно производятся 2 модели аппаратов искусственной вентиляции легких (портативных (мобильных) и пневматических для новорожденных).

В условиях пандемии организациями Госкорпорации «Роскосмос» — Красноярский машиностроительный завод, Научно-исследовательский институт машиностроения, Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности и Конструкторское Бюро Химавтоматики увеличены производство и поставка кислорода для медицинских нужд. Всего предприятиями отрасли с начала года медицинским учреждениям отгружено около 26 тысяч тонн кислорода.

ГНЦ «Центр Келдыша» реализуется проект по модернизации опреснительного завода «Каспий» в Республике Казахстан для увеличения производительности питьевой воды в 2 раза — до 40 000 м3 воды в сутки. Среди перспективных проектов центра — модернизированные плазмотроны, используемые в ракетной технике и технологических процессах для уничтожения промышленных, бытовых и других отходов.

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