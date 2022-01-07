Source: President of Russia – Kremlin

Состоялись разговоры с Президентом Киргизии Садыром Жапаровым Жапаров Садыр НургожоевичПрезидент Республики Киргизия , Президентом Белоруссии Александром Лукашенко Лукашенко Александр ГригорьевичПрезидент Республики Беларусь , Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном Рахмон Эмомали ШариповичПрезидент Республики Таджикистан , а также с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном Пашинян НиколПремьер-министр Республики Армения .

Владимир Путин неоднократно говорил по телефону с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым Токаев Касым-Жомарт КемелевичПрезидент Республики Казахстан . Обсуждалась обстановка в республике, совместные действия в рамках мандата ОДКБ для борьбы с международным терроризмом и в целях обеспечения порядка и безопасности граждан Казахстана.

Наряду с этим Министр обороны России Сергей Шойгу Шойгу Сергей КужугетовичМинистр обороны с момента начала выполнения операции миротворческих сил ОДКБ в постоянном режиме докладывает главе Российского государства о ходе переброски миротворческих сил в Казахстан и о выполнении поставленных задач.

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