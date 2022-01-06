Председатель Совета Федерации провела телефонный разговор с Председателем Сената Парламента Казахстана

Source: Russia – Council of the Federation

В беседе Валентина Матвиенко высказала слова сопереживания и поддержки.

Состоялся телефонный разговор Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга и Председателя Сената Парламента Казахстана Маулена Ашимбаева. В беседе спикер СФ высказала слова сопереживания и поддержки.

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В связи с беспорядками, вспыхнувшими в Казахстане, Валентина Матвиенко отметила озабоченность масштабом противоправных действий вооруженных экстремистов, которые несут угрозу не только целостности и суверенитету Республики, жизни ее граждан, но и безопасности государств-соседей.

Председатель Совета Федерации высоко оценила уверенные и последовательные действия руководства Республики Казахстан по восстановлению правопорядка, а также своевременное обращение в Организацию Договора о коллективной безопасности для привлечения миротворческих сил ОДКБ к сохранению общественного мира и стабильности. Валентина Матвиенко уверена, что в кратчайшие сроки властями Казахстана при поддержке сил ОДКБ будет восстановлена законность, нормализована жизнь, а преступники понесут заслуженное наказание.

Отдельно Председатель Совета Федерации выразила соболезнования семьям погибших сотрудников правоохранительных органов и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

Разговор состоялся по инициативе российской стороны.

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