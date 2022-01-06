Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Марс#ExoMars-201606.01.2022 14:00

Ледяная скала Марса

Неровный срез стены марсианского кратера ярко выделяется на фоне темной окружающей поверхности на снимке аппарата Trace Gas Orbiter российско-европейской миссии ExoMars 2016.

Несмотря на слабое освещение на этом вечернем снимке, несколько покрытых льдом уступов, обращенных на север, отчетливо видны благодаря ярко-белому углекислотному инею. Иней исчезает весной, но долго остается в этих трещинах из-за их ориентации на полюс планеты.

Этот кратер диаметром 11 км расположен на северных равнинах Марса в координатах 55°16’51.6” N/106°25’3.4” W, к северу от горы Альба.

Напомним, Trace Gas Orbiter вышел на орбиту вокруг Марса в 2016 году и начал свою полноценную научную работу в 2018 году. Космический аппарат не только передает впечатляющие снимки Красной планеты, но и анализирует состав ее атмосферных газов, а также картирует поверхность в поисках мест с возможным содержанием воды. Он также обеспечит ретрансляцию данных для второй миссии ExoMars, состоящей из ровера «Розалинд Франклин» и платформы «Казачок», когда они прибудут к Марсу в 2023 году.

Фото: Роскосмос/ESA/CaSSIS

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