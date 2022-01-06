Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Космодромы#Восточный06.01.2022 05:00

Космодром Восточный продолжает работу в праздничные дни

Специалисты Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») продолжают обеспечивать жизнедеятельность нового российского космодрома в Амурской области даже в праздничный новогодний период.

Дежурные смены осуществляют контроль за работой тепло- и электросетей, пяти котельных, насосных и четырех водозаборных станций на территории космодрома.

Сергей Кошечев, оператор котельной: «Наша котельная обеспечивает теплом весь стартовый комплекс. Во время дежурства главное — отслеживать работу оборудования. В новогодние праздники температура может опускаться до −45 градусов в ночное время, именно поэтому необходим постоянный мониторинг целостности сетей и трубопроводов. Моя первая смена в новом году была 1 января. Мы с напарником захватили с собой торт. Настроение хоть и праздничное, но работа на первом месте».

Константин Зизевский, электромонтёр насосной станции: «Одна из основных задач во время праздничного дежурства — это отслеживание состояния пожарных гидрантов и системы водоснабжения. Мы следим за циркуляцией воды, чтобы ничего не замерзло на территории стартового и технического комплекса. Уровень ответственности, конечно, особенно ощутим, когда вся страна отдыхает, а от тебя зависит работоспособность космодрома».

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