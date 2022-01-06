Source: President of Russia – Kremlin

В связи с обращением Президента Республики Казахстан К.-Ж.К.Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

Никол Пашинян

Председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ,

Премьер-министр Республики Армения

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