Source: Russia Federal Space

#ИСС Решетнева06.01.2022 20:00

Больше энергии

В рамках инициативного проекта специалисты компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») разрабатывают новую линейку энергопреобразующих комплексов (КЭП) с улучшенными характеристиками. Их наземную экспериментальную отработку предполагается провести до 2023 года.

Предприятие уже имеет опыт создания КЭПов мощностью до 15 кВт в модульном исполнении. Это означает, что необходимая выходная мощность КЭПа достигается использованием ряда конструктивно законченных блоков определённой мощности. Это позволяет сократить стоимость и время разработки приборов требуемой мощности для конкретного космического аппарата.

С 2011 года компания «ИСС» изготовила и запустила на геостационарную орбиту 15 космических аппаратов на базе платформы «Экспресс-1000» и пять спутников на базе платформы «Экспресс-2000», оснащённых КЭПами в модульном исполнении мощностью от 2,2 до 16 кВт. Используя полученный опыт, специалисты отделения проектирования и испытаний радиоэлектронной аппаратуры провели модернизацию модулей и создали энергопреобразующий комплекс выходной мощностью 7,7 кВт со сниженной массой, который успешно прошёл все этапы наземной экспериментальной отработки.

Сегодня перед специалистами ИСС стоит задача, используя имеющийся задел, провести разработку и наземную экспериментальную отработку линейки КЭПов мощностью от 7 до 15 кВт. И не только для спутников, запускаемых на геостационарную орбиту, но и для аппаратов, которым предстоит решать целевые задачи на высоком эллипсе. Новая энергопреобразующая аппаратура будет легче предшествующих разработок компании «ИСС» примерно на 25–30 %.

Ещё одна особенность заключается в том, что для квалификации всей линейки КЭПов планируется использовать один прибор, что позволит существенно снизить временные и финансовые затраты.

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Информационные спутниковые системы — российский лидер по созданию космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации, геодезии. Многолетний опыт проектно-конструкторской деятельности, современная производственно-экспериментальная база, применение передовых технологий, высококвалифицированный персонал — всё это позволяет предприятию выпускать продукцию, соответствующую мировым стандартам качества и надёжности.

За 60 лет специалистами компании создано более 1280 космических аппаратов, введено в эксплуатацию свыше 40 космических систем и комплексов. В настоящее время 2/3 орбитальной группировки России — это спутники разработки и производства ИСС. Предприятие выступает головным исполнителем по ключевым проектам в рамках приоритетных государственных программ в области космической деятельности. Благодаря участию в международных проектах компания широко известна не только в России, но и за рубежом.

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