05.01.2022 Polski Ład to więcej pieniędzy w portfelach Polaków!

Source: Government of Poland in Polish

Polski Ład to korzystne zmiany podatkowe, dzięki którym aż 17 mld zł zostanie w portfelach Polaków. Wszystko dzięki takim zmianom jak podwyższenie kwoty wolnej do 30 tys. zł czy podniesienie drugiego progu podatkowego. Na zmianach zyskają rodziny, pracownicy, przedsiębiorcy, emeryci i renciści. Dla ok. 90 proc. osób, które płacą podatki w Polsce, nowe rozwiązania są korzystne lub neutralne!

Polski Ład – historyczna obniżka podatków

– W 2022 r. rozpoczęliśmy wdrażanie dużej reformy podatkowej w ramach Polskiego Ładu. Ma ona zapewnić, że dodatkowo 17 mld zł pozostanie w portfelach Polaków. Zyska na tym 18 mln obywateli, a dla 90 proc. reforma będzie korzysta lub neutralna – podkreślił rzecznik prasowy rządu Piotr Müller.

Na reformie podatkowej w ramach Polskiego Ładu skorzystają miliony Polaków – pracownicy i pracodawcy, ale także rodziny, emeryci i renciści.

Podwyższyliśmy kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł. Oznacza to brak podatków od zarobków do 30 tys. zł.

Podwyższyliśmy próg podatkowy – podnieśliśmy go z ok. 85 tys. zł do 120 tys. zł.

Wprowadziliśmy emeryturę bez podatku do 2 500 zł. Emeryci i renciści o wyższych świadczeniach zapłacą podatek tylko od kwoty przekraczającej 2 500 zł.

Kolejny raz obniżyliśmy stawkę ryczałtu m.in. dla inżynierów, zawodów IT, lekarzy.

Wprowadziliśmy Fair Play w zakresie składki zdrowotnej, czyli brak zgody na to, żeby wydatki na ochronę zdrowia ponosili niemal wyłącznie pracownicy.

Nowe rozwiązania to realny zysk dla pracowników

Dzięki reformie wzrosną wynagrodzenia „na rękę” niemal 8 mln pracowników. To aż 2/3 osób zatrudnionych na etatach! Najmocniej korzyści z Polskiego Ładu odczują pracownicy i przedsiębiorcy, którzy zarabiają do 5 700 zł brutto miesięcznie.

Jak to wygląda w praktyce?

Pracownik ochrony, który zarabia miesięcznie 3 180 zł zyska ponad 2 000 zł rocznie „na rękę”.

Kucharz, który zarabia miesięcznie 3 600 zł brutto zyska rocznie 1 686 zł „na rękę”.

Pracownik fizyczny, który zarabia miesięcznie 4 000 zł brutto zyska rocznie 1 365 zł „na rękę”.

Zysk pracowników będzie widoczny nie pod koniec roku, tylko już na poziomie poszczególnych miesięcy. Każda z tych osób powinna otrzymywać od stycznia przez 12 miesięcy wyższe wynagrodzenie miesięczne.

U pracownika ochrony z pensją 3 180 zł będzie to 168 zł więcej „na rękę”.

U kucharza z pensją 3 600 zł brutto – 140 zł więcej „na rękę”.

U pracownika fizycznego z pensją 4 000 zł brutto – 114 zł więcej „na rękę”.

Dla osób, których wynagrodzenie wynosi do 12 800 zł brutto, rozwiązania w ramach Polskiego Ładu będą korzystne lub neutralne.

Nauczyciele i służby mundurowe – jak reforma wpłynie na ich wynagrodzenie?

Dla nauczycieli, którzy zarabiają do ok. 12 800 zł brutto miesięcznie Polski Ład w skali całego roku będzie korzystny lub neutralny.

Przykłady

Nauczyciel stażysta, który zarabia 3 538 zł brutto zyska 144 zł „na rękę” miesięcznie. W skali roku to 1 728 zł zysku.

Nauczyciel kontraktowy, który zarabia 3 927 zł brutto zyska 118 zł „na rękę” miesięcznie. W skali roku to 1 416 zł zysku.

Nauczyciel mianowany, który zarabia 5 094 zł brutto zyska 40 zł „na rękę” miesięcznie. W skali roku to 480 zł zysku.

Dla nauczyciela dyplomowanego, który zarabia 6 510 zł brutto zmiany są neutralne (dzięki preferencji dla klasy średniej).

– Żaden nauczyciel, który miesięcznie zarabia do 12 800 zł nie straci na Polskim Ładzie – dodał wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski.

W przypadku służb mundurowych – dla funkcjonariusza, który zarabia do 12 800 zł brutto miesięcznie, Polski Ład w skali całego roku również będzie korzystny lub neutralny.

– Zapewniam, że wszystkie osoby, które zarabiają do 12 800 zł brutto, w tym funkcjonariusze służb mundurowych, nie stracą na Polskim Ładzie – zaznaczył wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży.

Emerytura bez podatku do 2 500 zł

Dzięki nowym rozwiązaniom, emeryci i renciści z emeryturą i rentą do 2 500 zł brutto nie zapłacą podatku. Osoby, które pobierają wyższe świadczenie, zapłacą podatek tylko od kwoty przekraczającej 2 500 zł.

Przykłady

Emeryt, który otrzymuje 1 200 zł brutto emerytury zyska rocznie 807 zł „na rękę”.

Emeryt, który otrzymuje 1 800 zł brutto emerytury zyska rocznie 1 473 zł „na rękę”.

Emeryt, który otrzymuje 2 500 zł brutto emerytury zyska rocznie 2 250 zł „na rękę”.

Emeryt, który otrzymuje 3 000 zł brutto emerytury zyska rocznie 1 785 zł „na rękę”.

Emeryt, który otrzymuje 3 500 zł brutto emerytury zyska rocznie 1 320 zł „na rękę”.

PIT-2 – co warto wiedzieć

PIT-2 to oświadczenie pracownika, które upoważnia pracodawcę do pomniejszania zaliczek na PIT o kwotę zmniejszającą podatek. PIT-2 składa się tylko raz i obowiązuje aż do odwołania przez pracownika. Nie trzeba składać go co roku.

W niektórych przypadkach pracownik nie może złożyć PIT-2. Tak jest w przypadku np. pracownika, który jest emerytem, przedsiębiorcą albo wieloetatowcem:

podatnikowi przysługuje jedna kwota wolna, którą w przypadku emeryta uwzględnia w zaliczkach organ rentowy,

w przypadku przedsiębiorcy kwota ta stosowana jest przy opłacaniu zaliczek na podatek od przychodów z działalności gospodarczej,

wieloetatowiec może upoważnić tylko jednego pracodawcę do uwzględniania kwoty wolnej. W przeciwnym wypadku (kilkukrotnego stosowania kwoty wolnej w trakcie roku), podatnik musiałby dopłacać do podatku w rocznym rozliczeniu.

– Bezterminowo, w trakcie roku, z mocą na kolejny miesiąc, każdy obywatel będzie mógł złożyć PIT-2. Będzie mógł odejść od niekorzystnej dla niego decyzji o rezygnacji zastosowania wobec niego ulgi dla klasy średniej – podkreślił wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Co zmienia Polski Ład w zakresie PIT-2?

Oświadczenie PIT-2 upoważnia pracodawcę do uwzględnienia przy poborze zaliczek na PIT nowej kwoty wolnej w wysokości 30 tys. zł.

W efekcie płacony podatek zmniejsza się co miesiąc o 425 zł.

Polski Ład – gdzie szukać informacji?

Informacje dotyczące reformy podatkowej w ramach Polskiego Ładu są dostępne na naszej stronie internetowej wiecejwportfelach.gov.pl.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktowania się z naszą infolinią pod numerem 22 765 64 64.

