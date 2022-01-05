Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#НИИ СК#Космодромы05.01.2022 09:00

Районы падений под контролем ЦЭНКИ

Космическая деятельность любого государства неразрывно связана не только с пусками ракет-носителей, но и с падением отделяющихся частей на поверхность земли после их штатного разделения. В России траектория падения отделяющихся ступеней и районы их поисков рассчитываются заранее.

Территории для районов падения выбирают по возможности минимально населённые и с минимальным ведением хозяйственной деятельности. При падении фрагментов отделяющихся частей ракеты-носителя также учитываются случайные факторы: переменная плотность верхней атмосферы вследствие изменения солнечной активности, загрязнение атмосферы, ветер. Эти факторы легли в основу для принятия решения о выборе места для строительства космодрома Восточный.

Всего в России для обеспечения пусков с космодромов Байконур и Восточный используется около 30 районов падения, а на территории Республики Казахстан — более 40 районов падения. В нашей стране районы падения расположены в Алтайском, Пермском и Хабаровском краях, Свердловской, Новосибирской, Омской, Томской, Амурской, Магаданской областях, Республиках Алтай, Тыва, Хакасия, Саха (Якутия) и ХМАО-Югра.

Определением районов падения частей ракет, их поиском и эвакуацией занимаются специалисты Отделения районов падения Научно-исследовательского института стартовых комплексов имени В.П. Бармина (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») стартовых комплексов во взаимодействии с соответствующими структурами МЧС России на территории субъектов Российской Федерации, местными природоохранными органами, органами муниципальной власти и другими организациями.

Готовясь к пуску, специалисты ЦЭНКИ информируют Правительства заинтересованных регионов, а также администрации муниципальных образований, на территории которых расположены районы падения.

Содержание информационных сообщений приблизительно одинаково: «Падение фрагментов ракеты-носителя сопровождается ярким свечением. Просьба к населению в целях безопасности воздержаться от посещения территории района падения в указанное время. Убедительная просьба — в случае обнаружения фрагментов ракеты-носителя сообщить в департамент защиты населения».

В течение двух-трех дней накануне пуска проводятся контрольные облеты с последующим докладом о готовности района падения к приему фрагментов отделяющихся частей ракеты и отсутствии людей в его границах. Зачастую люди настороженно относятся к осуществлению космической деятельности на территории их родного края. Основные опасения связаны с загрязнением окружающей среды.

Дальний Восток России — уникальный регион с редкими представителями флоры и фауны. Наиболее известными обитателями региона являются белые и бурые медведи, амурские тигры, моржи, морские котики, дальневосточные леопарды, полярные гуси и даурские журавли. На его просторах расположено 50 государственных заповедников, заказников и национальных парков. Поэтому особенно важно обеспечить в районах падения экологическую безопасность.

Экологический мониторинг проводится совместно дочерними организациями Госкорпорации «Роскосмос» и природоохранными органами заинтересованного региона. Кроме того, привлекаются специальные лаборатории, предназначенные для эколого-гигиенических обследований территорий в местах, подверженных воздействию ракетно-космической техники.

Экологи на территории падения работают дважды — до пуска, собирая фоновые пробы земли, снега или воды, и после него. Применение технических средств является одним из ключевых элементов в работе специалистов во время проведения поисковых операций. Для обнаружения мест падения фрагментов ракет-носителей применяются радарные следящие системы и комплексы беспилотных летательных аппаратов.

Поскольку зоны падения космодрома Восточный окружены лесами — в отличии, например, от степей Байконура и акватории Гвианского космического центра — простой визуальный поиск здесь может осложниться. Радарные системы позволяют обнаруживать и сопровождать цели на расстоянии 50-70 км до точки падения с предсказанием места падения с точностью до 400 метров, а в отдельных случаях при пусках с космодрома Байконур — до 150 метров.

При пусках с космодрома Восточный найденные части вывозят вертолетом на заранее подготовленную площадку. Там специалисты распиливают фрагменты на куски, складывают в вертолет или подвешивают в авиационных стальных сетях, и транспортируют на внешней подвеске. В дальнейшем вывезенные из районов падения фрагменты доставляются на космодром Восточный, где они остаются до момента утилизации.

Впоследствии металлические фрагменты утилизируются на специализированных предприятиях. Черные и цветные металлы после очистки и переплавки приобретают свойства первичного сырья, поэтому успешно используются в промышленности. В результате получается качественный металлопрокат, из него строят автомобили, корабли, поезда, точные приборы, станки и т.д. Отдельно на переработку отправляются радиоэлектронные приборы и комплектующие для выработки драгоценных металлов, таких как золото, платина и палладий.

В 2021 году Российской Федерацией реализовано 25 пусков ракет космического назначения. При каждом пуске специалистами ЦЭНКИ обеспечены безопасность населения и территорий, экологический мониторинг, мероприятия по охране окружающей среды. По результатам взятых проб, превышения установленных предельно допустимых концентраций химических веществ не выявлено.

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