Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Центр Хруничева#РКК Энергия#Ангара#Космодромы#Восточный05.01.2022 17:00

Космический ракетный комплекс «Амур». Перспективы развития

В прошедшем году Центр Хруничева (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») защитил эскизный проект по космическому ракетному комплексу (КРК) «Амур». В настоящее время разрабатывается рабочая конструкторская документация на модернизированную ракету-носитель «Ангара-А5М». Завершение этого этапа планируется в 2022 году, затем начнётся изготовление опытных образцов и стендовых изделий модернизированной ракеты.

Первый пуск ракеты-носителя «Ангара-А5М» с космодрома Восточный в рамках начала лётных испытаний должен состояться в 2023 году. Специалисты Центра Хруничева и смежных организаций работают над гарантированным выполнением этих сроков.

В рамках создания специалистами РКК «Энергия» (входит в Роскосмос) перспективного пилотируемого корабля нового поколения перед Центром Хруничева была поставлена задача обеспечить пуски данного корабля с космодрома Восточный, в том числе с экипажем. Госкорпорация «Роскосмос» завершает оформление соответствующего дополнения к ТТЗ, где вводятся необходимые требования.

Параллельно в Центре Хруничева с привлечением предприятий кооперации ракетно-космической промышленности прорабатываются необходимые изменения, которые касаются прежде всего систем, обеспечивающих безопасность экипажа, которыми будет оснащена ракета-носитель.

Запуск модернизированной ракеты с пилотируемым кораблём и экипажем — более отдалённая перспектива. Госкорпорация определяет конкретные сроки, но ориентировочно можно сказать о конце 2025 года.

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