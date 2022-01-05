Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#итоги#ESA#NASA#JAXA#КНКА#Республика Казахстан05.01.2022 20:00

Итоги 2021 года: международная деятельность

В 2021 году в рамках двустороннего сотрудничества велось взаимодействие с традиционными партнерами Корпорации: США, Европой, Китаем, Италией, Францией, Индией и Японией, странами Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки, а также СНГ, в первую очередь с Казахстаном в рамках деятельности на комплексе «Байконур».

Взаимодействие с ESA

Основной темой сотрудничества Госкорпорации «Роскосмос» и Европейского космического агентства оставалось взаимодействие по проекту «ЭкзоМарс», а также совместному исследованию Луны, которое сосредоточено на нескольких проектах — миссиях «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-27».

С целью запуска осенью 2022 года десантного модуля с посадочной платформой, создаваемой Роскосмосом, и перелетного модуля и марсохода, создаваемых ESA, подготовка к реализации второго этапа проекта «ЭкзоМарс» велась в 2021 году на регулярной основе на всех возможных уровнях двустороннего взаимодействия.

Взаимодействие с NASA

В 2021 году на уровне руководства Госкорпорации «Роскосмос» проведены переговоры с руководством NASA по актуальным вопросам взаимодействия: сотрудничество в рамках МКС, возможные перспективы взаимодействия по проекту «Венера-Д», организация «перекрестных» полетов российских космонавтов на американских кораблях, а американских астронавтов на российских.

Продлено на десятилетний период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2030 года Соглашение между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях от 17 июня 1992 года.

На очередной пятилетний период с 26 августа 2021 года по 25 августа 2026 года продлено Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенных Штатов Америки о порядке таможенного оформления и беспошлинного ввоза товаров, перемещаемых в рамках российско-американского сотрудничества в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Госкорпорацией «Роскосмос» и NASA также подписана Договоренность об исполнении соглашения об обеспечении Роскосмосом инженерной поддержки и обслуживания функционально-грузового блока «Заря» российского сегмента МКС в обмен на предоставление NASA услуг по хранению на орбите и услуг связи через спутниковую систему слежения и ретрансляции данных.

Взаимодействие с Японией

В 2021 году проведены переговоры с руководством Японского агентства аэрокосмических исследований, в ходе которых обсуждались перспективы российско-японского сотрудничества в области космоса, в частности по программе МКС, а также по исследованию экзопланет в рамках проекта «Спектр-УФ». Подписан Меморандум о взаимопонимании.

В соответствии с российской программой полета Международной космической станции 8 декабря 2021 года с космодрома Байконур состоялся пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-20» и экипажем 20-й экспедиции посещения МКС. В основной экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-20» вошли: космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и японские участники космического полета Юсаку Маэзава и Йозо Хирано.

Взаимодействие с Китаем

В 2021 году обсуждалось сотрудничество в области Луны и дальнего космоса, ЭКБ космического назначения, космического мусора, дистанционного зондирования Земли, а также в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС).

26 марта 2021 года состоялись переговоры с Китайской национальной космической администрацией (КНКА) под руководством генерального директора Дмитрия Рогозина по вопросу привлечения в проект по созданию МНЛС международных партнеров. В рамках Международной конференции по исследованию космического пространства GLEX проходило совместное мероприятие Госкорпорации «Роскосмос» и КНКА, в ходе которого была представлена Дорожная карта создания Международной научной лунной станции.

В марте 2021 года подписан Меморандум о взаимопонимании между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции, в апреле в ходе Научно-технического подкомитета Комитета ООН по космосу состоялась презентация проекта по созданию МНЛС, в июне в рамках Международной конференции GLEX-2021 представлена его дорожная карта.

29 ноября 2021 годаподписана Российско-Китайская Дорожной карта сотрудничества в области спутниковой навигации на 2021-2025 годы. Дорожная карта включает в себя планы по интегрированному и инновационному развитию систем ГЛОНАСС и «Бэйдоу», повышению их совместимости и взаимодополняемости, взаимному размещению наземных измерительных станций систем ГЛОНАСС и «Бэйдоу» на территориях Китая и России.

Взаимодействие с Казахстаном

Президентом Республики Казахстан 24 июня 2021 года подписан Закон о ратификации протокола о внесении изменений в Договор аренды комплекса «Байконур» в части, касающейся продления срока его действия до 2050 года. Таким образом стороны подтвердили и юридически закрепили взаимную заинтересованность в развитии сотрудничества на космодроме Байконур на длительную перспективу.

В текущем году совместный проект создания на принципах софинансирования на космодроме Байконур космического ракетного комплекса «Байтерек» вышел на стадию практической реализации. Генеральной организацией разработчиком — ЦЭНКИ завершено эскизное проектирование на КРК «Байтерек», развернуты работы по реконструкции наземной космической инфраструктуры, к ним также привлечена крупная казахстанская строительная компания BAZIS Construction.

Параллельно с разработкой эскизного проекта и рабочей конструкторской документации на предприятиях Госкорпорации «Роскосмос» в рамках федеральной космической программы России проводится изготовление и испытания опытных образцов ракеты-носителя «Союз-5» для обеспечения начала летных испытаний комплекса в 2023 году.

Взаимодействие со странами Ближнего Востока

В рамках работы Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2021 Госкорпорация «Роскосмос», Космическое агентство ОАЭ и Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан 15 ноября 2021 г. подписали совместное письмо о намерениях, подтверждающее заинтересованность сторон в реализации космических проектов в трехстороннем формате.

Продвижение в Латинской Америке и Карибском бассейне

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Венесуэла 30 марта 2021 года подписано соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях в настоящий момент находится в процессе подготовки к ратификации.

Между Правительством Российской Федерации и Правительством Мексиканских Соединенных Штатов 28 сентября 2021 года подписано Соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях.

Продолжается работа по внедрению спутниковых навигационных технологий и услуг на основе системы ГЛОНАСС в государствах Латинской Америки и Карибского бассейна. Успешно работают наземные станции ГЛОНАСС на территории Бразилии, в Республике Никарагуа и в Республике Куба.

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