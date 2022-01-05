Встреча с генеральным конструктором концерна ВКО «Алмаз-Антей» Павлом Созиновым

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Добрый день!

Павел Алексеевич, «Алмаз-Антей» не нуждается в дополнительной рекламе. Всем в мире хорошо известна продукция компании. Это самое надёжное в мире и самое, наверное, востребованное на мировом рынке вооружение – системы ПВО. Это общепризнанный факт.

Но начать я бы хотел с совсем другого – с мирной части, с гражданской части, с гражданской продукции, которую вы наладили, и планируете увеличить её выпуск, имея в виду, что в целом компания уже 20 лет активно не только консолидировала все возможности в той сфере, которой вы занимаетесь, но и их нарастила многократно. Мы об этом тоже сегодня поговорим.

Пожалуйста.

П.Созинов: Действительно, в апреле нам 20 лет исполняется, с учётом того Указа, который был Вами подписан в 2002 году, соответственно, можно поговорить о некоторых результатах и о планах ближайших, в том числе по линии гражданской продукции.

На сегодняшний день те технологии, которые преимущественно были развиты за последние 10–15 лет под военную продукцию, востребованы оказались и под гражданскую продукцию, и мы продолжаем не только сборочные производства, но и технологические решения развивать.

В первую очередь хотелось бы отметить, что на сегодня из 140 тысяч человек, работающих на предприятиях концерна (22 региона охвачены нашим концерном), значительная часть, уже около 30 процентов, заняты гражданской продукцией, и этот процент продолжает увеличиваться.

В.Путин: А сколько всего работающих?

П.Созинов: 140 тысяч.

Поэтому один из ключевых элементов в условиях некоторых ограничений, в том числе по экспортным заказам вооружений и военной техники, – мы вынуждены заниматься и поиском гражданской продукции, в том числе не только для нужд Российской Федерации, но и поиском партнёров и потребителей за рубежами нашей Родины. Не только в ближнем зарубежье, как сейчас принято говорить, но и в дальнем зарубежье.

В первую очередь это касается тематики управления воздушным движением. По Российской Федерации мы практически за последние годы в соответствии с Вашим Указом завершили основную часть программы реорганизации данной системы. Большая часть аэропортовых зон полностью переоснащена новой техникой. То есть таким образом нам удалось в достаточно короткий срок, чуть больше 12 лет, переоснастить, по сути, всё электронное оборудование в этой области на отечественное, причём мы практически ничего не заимствовали из каких-либо других организаций, которые раньше на этом рынке, в том числе и в советские времена, были. Никаких отклонений относительно использования чужого оборудования у нас достигнуто не было.

Вторая область – это создание метеорадаров для нужд метеообеспечения – не только метеоагентств, но и других. Мы около 200 радиолокаторов этого класса за последние восемь лет поставили в Российской Федерации и достаточно приличное количество поставили за рубеж. Пользуется высоким спросом эта продукция и тоже наукоёмкой является, что очень важно.

Ещё одно направление в области гражданской техники – это область медицинской техники. Она традиционно является наукоёмкой. По ряду номенклатур мы уже сегодня имеем соответствующие сертификаты качества и поставляем медицинскую технику в ряд центров.

Но хотелось бы особо подчеркнуть, что сегодня создан полностью весь типоряд рентгенографических устройств и установок, которые закрывают потребности по типажу для нужд здравоохранения Российской Федерации и ближнего зарубежья. То есть в принципе при соответствующих заказах мы могли бы эту нишу полностью обеспечить, что крайне важно.

В.Путин: А как у Вас выстраиваются отношения с Минздравом, с другими ведомствами?

П.Созинов: Они сложные, это понятно, потому что в ряде случаев действуют комплексные контракты и не всегда отдельно взятая номенклатура техники покупается отдельно. Она зачастую разыгрывается на уровне тендеров, где в тендер включается большое количество оборудования и техники, которое не является, допустим, только рентгенографией, а много чего ещё, что, скажем, мы не производим, а кто-то другой производит. Очень часто туда попадают, естественно, «забугорные» производители. И это сложно.

В.Путин: Нет, это не сложно. Это сложно для вас, но не сложно для тех, кто формирует эти заказы. Поэтому об этом нужно отдельно поговорить.

П.Созинов: Да, вопрос такой есть.

Ещё одно гражданское направление, которое в последние два года фактически у нас начало активно развиваться, с учётом того, что мы построили серьёзный завод по прецизионной механообработке, который Вы открывали в Нижнем Новгороде, – [Нижегородский завод] 70-летия Победы. На сегодняшний день мы в значительной степени его подзагружаем разработкой и производством достаточно сложной техники для глубоководных устройств и добычи углеводородов для «Газпрома».

Это фактически так называемый реинжиниринг. То есть мы импортозамещением напрямую занимаемся по тем техническим заданиям, которые нам «Газпром» на сегодняшний день даёт. В общей сложности мы уже реализуем сейчас восемь проектов по сложным устройствам и агрегатам. Если всё у нас нормально складывается в ближайший год-полтора, объём заказов по линии «Газпрома» кардинально, на порядок практически может быть увеличен, и, в общем-то, значительную часть наших производственных мощностей в части, касающейся механообработки, гальваники и так далее, мы займём именно этим направлением.

И последнее, немаловажное в новейшей истории, – это производство определённых видов летательных аппаратов мини- и микрокласса и наземной техники, то есть беспилотники, которые модно сейчас использовать. Они и для некоторых задач Министерства обороны, но на самом деле они оказываются востребованными широко и для нужд других органов, не только управления, но и для гражданской продукции, бытовой в том числе. Насколько это будет законодательно подкреплено? Надеюсь, что будет. Поэтому сегодня мы уже проектируем систему управления воздушным движением беспилотных летательных аппаратов в крупных зонах, в том числе оторванных от населённых пунктов, то есть в Сибири, на Дальнем Востоке и так далее.

Такие базовые технические системные решения закладываются не только в наземную инфраструктуру, но и в элементы беспилотников, которые мы потенциально можем использовать для срочного переброса определённых видов медикаментов, товаров и так далее в труднодоступные, удалённые районы России. Я надеюсь, что это направление тоже будет всячески поддержано. Это с одной стороны.

А с другой стороны, видим в этом достаточно приличный рынок, опять же не только в Российской Федерации, но и в ближнем зарубежье. Технологически для производства подобного рода систем и аппаратов в принципе мы готовы, в России всё для этого есть.

Это основные моменты. У нас, конечно, гораздо больше номенклатура, но это ключевые, есть системные решения и высокий уровень технологий.

В.Путин: Потребности рынка удаётся обеспечить или всё-таки мощности прежде всего направлены на обеспечение потребностей Минобороны и по остаточному принципу на мировой рынок? Соотношение ваших возможностей и запросов рынка?

П.Созинов: На сегодняшний день необходимо констатировать факт, что в области производства сложной радиоэлектронной техники, радиолокации, радиосвязи и сопутствующих видов аппаратуры у нас недозагрузка примерно в 40 процентов, то есть мы в состоянии дозагрузить ещё другими видами техники – оборонной или гражданской – достаточно большой объём, и это нормально. Тем более, как я уже говорил, по оборонной технике экспортной, к сожалению, объёмы несколько хуже, чем в предыдущие годы, поэтому это тоже надо учитывать.

Поэтому мы вполне в состоянии развивать это направление.

В.Путин: Хорошо.

Теперь – социальные вопросы.

П.Созинов: Что касается социального обеспечения, – два направления.

Одно связано с ростом заинтересованности, в том числе молодых специалистов, которые приходят к нам. Для этого существует в концерне научно-образовательный центр, так называемый распределённый, со штаб-квартирой в Москве.

По всем базовым регионам при крупных вузах у нас есть либо спецкафедры, либо специальные лаборатории, и научно-образовательный центр при этом, что позволяет в том числе дистанционно дополнительное образование получать. В год эту систему дополнительного образования проходят около двух с половиной тысяч человек, имеющих базовое образование и проработавших определённое количество времени на предприятиях, но получающих новые знания, новые качества в области проектирования сложных электронных и других систем. Это само по себе мощный толчок для привлечения специалистов.

Вторая часть – наличие аспирантуры, наличие диссертационных советов, которые тоже привлекают людей, которые могут или хотят состояться как дипломированные специалисты в специфических областях знаний, нужных учёным. Это, в первую очередь, радиолокация, радиосвязь и так далее. Сегодня, по сути, мы имеем не только спецкафедры при всех ведущих вузах страны, но и диссертационные советы по всем основным специальностям, по которым можно защищать диссертационные работы.

Средние зарплаты в принципе у нас на сегодняшний день – они, конечно, разнятся очень сильно по регионам, но тем не менее по базовым основным предприятиям-разработчикам и проектным институтам мы выходим на уровень 120–130 тысяч по средней зарплате. По разработчикам такая планка. По производственным предприятиям, по основным производствам и рабочим – тоже близко к этому.

Но вспомогательный персонал, конечно, картинку нам несколько портит, потому что здесь всё зависит от того, насколько они загружены. Часть даже используется иногда не на полную смену. Мы их привлекаем, через какое-то время опять возвращаем по другим направлениям. Конечно, некая головная боль у нас есть.

Но в целом на сегодня никаких тенденций к сокращению, допустим, персонала существенно, даже невзирая на то, что есть некие объёмы сокращения заказов, нет. Мы просто за счёт перераспределения заказов, переориентации людей внутри на предприятиях решаем эту задачу. По крайней мере, системно это удаётся сделать. Хотел бы сразу сказать, что ни одно из предприятий в одиночку просто бы этого не смогло сделать. Мы маневрируем уже в рамках концерна и даже с другими концернами договариваемся, обмениваемся специалистами. Где есть мощная загрузка, делимся с ними людьми для проведения определённых авральных работ так называемых.

В.Путин: С жильём есть возможность помогать?

П.Созинов: С жильём мы помогаем. С Москвой более тяжёлая ситуация, с Подмосковьем – получше у нас, в Екатеринбурге. И, собственно, существует программа поддержки жильём молодых специалистов и особо важных специалистов, где мы дотируем частично на определённых условиях покупку жилья, или ипотека с последующей компенсацией – полной или частичной. Проработав определённое время, человек имеет право получить соответствующую компенсацию. Или в ряде случаев прямая покупка с последующей некоторой обратной выплатой в процессе получения премиального фонда и так далее. То есть в принципе эти меры тоже используются у нас в концерне и на предприятиях.

Но есть и другие, более «агрессивные», где мы молодёжь разного рода мероприятиями заинтересовываем, в области проведения определённых конкурсов на лучших инженеров, на лучшие проекты и так далее. Тоже даёт свои весьма серьёзные результаты, иногда даже более быстрые, чем когда мы «в лоб» пытаемся решить задачу. Такое создание временных коллективов даёт определённые результаты на какой-то период времени.

И последнее, наверное, в этой сфере, если говорить про персонал. Мы сегодня в плане обеспечения рабочих мест как на предприятиях, так и в КБ имеем практически полный набор и оборудования, необходимого для решения задач в области проектирования, и особенно в области проектирования – от микроэлектроники, заканчивая крупными системами, то есть САПРы.

И хотел бы сказать, что есть собственные разработки. У нас такого ещё не было раньше, а теперь уже появляется – системы автоматизированного проектирования, допустим, радиолокаторов. В ближайшее время собираемся такую же систему делать под ракетостроение. То есть это принципиальные вещи, которых не было вообще. Есть у «Рэйтон», «Локхид Мартин» похожие программные продукты, больше пока ни у кого нет. Вот мы на это замахнулись, в общем-то, небезуспешно.

Я считаю, это тоже является привлекательным для ряда специалистов, которые не столь рутинно решают технологические и проектные задачи.

В.Путин: Когда начинали создавать корпорацию, сколько предприятий вошло в это ядро?

П.Созинов: Было 46 первоначально, и около 60 тысяч человек работающих. Сегодня, как я уже говорил, 140 тысяч, и 136 предприятий, 22 региона мы охватываем в итоге. То есть это достаточно приличный прирост. Но и компетенции, которые мы за это время приобрели, они покрыли, в том числе, и в области системы воздушно-космической обороны, всю номенклатуру техники, которая только была – от космического базирования, заканчивая сверхмалой дальностью локационных и прочих средств.

В.Путин: Корпоративное управление налажено, как Вы считаете?

П.Созинов: Я считаю, у нас корпоративное управление в тех условиях, в которых мы сегодня работаем, наиболее оптимальное. То есть мы не стали формировать какие-то крупные субхолдинги. У нас фактически прямое управление каждым предприятием, которое входит непосредственно в состав концерна. Помимо юридических органов типа совета директоров, есть ещё тематические советы в виде генеральных главных конструкторов или научно-технические советы, которые позволяют достаточно оперативно разрешать все проблемы, которые возникают в рамках коопераций концерна, внутренних или внешних. Зачастую здесь даже не надо привлекать административные, верхние ресурсы концерна или Министерство промышленности и торговли. Мы в принципе обладаем достаточными компетенциями, которые позволяют большинство этих задач решить, за исключением, может быть, некоторых, которые не совсем от нас зависят, – внешние поставки и так далее.

В.Путин: Хорошо. Спасибо.

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