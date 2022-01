03.01.2022 Rozmowa ministrów spraw zagranicznych Bukaresztańskiej Dziewiątki z sekretarzem stanu USA, Antonym Blinkenem

Source: Government of Poland in Polish

Rozmowa ministrów spraw zagranicznych Bukaresztańskiej Dziewiątki z sekretarzem stanu USA, Antonym Blinkenem03.01.2022

O sytuacji bezpieczeństwa wokół Ukrainy wywołanej działaniami Rosji minister Zbigniew Rau rozmawiał telefonicznie z sekretarzem stanu USA, Antonym Blinkenem oraz swoimi odpowiednikami z krajów wschodniej flanki NATO.

Ministrowie zgodzili się, że zdecydowana i zjednoczona reakcja państw NATO i UE będzie właściwą odpowiedzią na żądania wysuwane przez Rosję wobec Europy i Stanów Zjednoczonych. Minister Rau zaznaczył, że właściwym miejscem do rozmów na temat bezpieczeństwa w Europie jest Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, której Polska przewodniczy od 1 stycznia br.

Sekretarz stanu USA zapewnił, że żadne decyzje dotyczące Europy Środkowo-Wschodniej nie mogą zapaść bez uzgodnień z krajami regionu. Przeprowadzona z inicjatywy Stanów Zjednoczonych rozmowa pozwoliła uzgodnić wspólne działania wobec napiętej sytuacji wokół Ukrainy i wschodniej flanki NATO. Jest to kolejne spotkanie w tym gronie po rozmowach prezydentów Bukaresztańskiej Dziewiątki z prezydentem Joe Bidenem oraz rozmowach doradców ds. bezpieczeństwa prezydentów tych krajów w grudniu 2021 r.

Bukaresztańska Dziewiątka (B9) zawiązana została z inicjatywy Polski i Rumunii. Należą do niej kraje położone na wschodniej granicy NATO – Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja i Węgry.

Łukasz JasinaRzecznik Prasowy MSZ

