Source: Russia Federal Space

ИСС Решетнева. Сварка высшей пробы – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»

Новости

#ИСС Решетнева#Миллиметрон

04.01.2022 18:00

Сварка высшей пробы

По заказу компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») разработано оборудование для сварки полиимидной плёнки толщиной 20 микрон (это меньше человеческого волоса). Уникальный автомат создан в Ресурсном центре Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика Михаила Фёдоровича Решетнёва в рамках проекта по созданию астрофизической обсерватории «Миллиметрон».

Из такой плёнки специалисты ИСС делают для космического телескопа тепловые экраны, каждый из которых состоит из двух слоёв полиимидной плёнки с двусторонним алюминиевым напылением. Они защитят антенну космической обсерватории от тепловых потоков космического пространства. Автомат не только сваривает плёнку, но и позволяет контролировать процесс сварки и даже проводить динамический анализ качества сварного шва. Причём его прочность на разрыв составляет не менее 90 % от номинального значения.

Конструктивно новое оборудование представляет собой стол для размещения материала и подвижный портал с исполнительным устройством, который включает блоки нанесения связующего состава и сварки плёночных элементов. Рабочее место позволяет изготавливать сварные соединения плёнок с размерами до 12 метров.

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Обсерватория «Миллиметрон» — это космический телескоп с 10-метровой антенной. В разработке участвуют десятки отечественных научно-исследовательских и производственных организаций. Телескоп предназначен для исследования различных объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах в двух режимах работы. Первый — это режим одиночного телескопа, в котором наблюдения проводятся с максимальной чувствительностью, достижимой с приемниками излучения космических объектов на борту обсерватории. Второй режим — это интерферометр «Космос — Земля», в этом режиме решаются научные задачи, требующие сверхвысокого разрешения, до десятков миллиардных долей угловой секунды.

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