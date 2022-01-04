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#Роскосмос#Русский космос#Пилотируемая космонавтика#Набор 201804.01.2022 13:00

Парня в горы тяни…

Горы Индюк и Индюшка в Краснодарском крае давно полюбились пешим туристам и профессиональным скалолазам благодаря своим особенностям: они позволяют увидеть и освоить практически все возможные варианты горных рельефов. Штурмовать Кавказские хребты регулярно отправляются и космонавты — для отработки действий в случае нештатной посадки корабля в гористой местности. Такое испытание хотя бы раз за всю карьеру проходят все члены отряда. В этом году покорителями вершин стала группа ребят набора 2018 года.

Отвесная скала. Чтобы взять неприступную высоту, нужно найти в почти вертикальной стене выступы, за которые можно ухватиться лишь кончиками пальцев, и медленно ползти вверх. При этом, несмотря на страховку, адреналин зашкаливает даже у самого отчаянного смельчака. Облака уже остались внизу, а до вершины еще далеко. Но, правильно распределив нагрузку, карабкаешься дальше, напрягая все мускулы тела…

Знакомство с горами

Пять дней длился этой осенью интенсивный курс «горного выживания» для космонавтов-испытателей отряда Роскосмоса Константина Борисова, Александра Горбунова, Александра Гребёнкина, Алексея Зубрицкого, Сергея Микаева, Кирилла Пескова и Олега Платонова.

После теоретической подготовки, во время которой ребята изучали методику действий в горах в различных ситуациях, начались практические занятия. Сначала — отработка подъема и спуска в специальном ангаре МЧС и по настоящему горному склону, с применением альпинистского снаряжения и подручных средств, которые есть в спускаемом аппарате корабля «Союз МС».

На третий день их ждал учебно-тренировочный переход по горным тропам: 15-километровый маршрут пролегал по крутым травянистым склонам и каменным осыпям, через расщелины и горные реки. Завершилась программа подготовки двухсуточным «горным выживанием» с ночевкой в гроте, во время которого обыгрывался сценарий возможного нештатного приземления.

Обманчивое гостеприимство

«В случае приземления в горах космонавты в первую очередь должны оценить обстановку. Если они понимают, что поисково-спасательных сил в ближайшее время не будет, а участок, на котором находится спускаемый аппарат, небезопасен, то им нужно либо подняться, либо спуститься на какую-то площадку, где можно разбить лагерь и ожидать помощи», — рассказал начальник отдела экстремальных видов подготовки космонавтов ЦПК Анатолий Забрусков.

Именно поэтому в программу горной подготовки входят определение максимально безопасных мест для разбивки лагеря, преодоление горных и водных (реки, ручьи) преград, разведение различных типов костров, постройка укрытий, оказание само- и взаимопомощи, в том числе медицинской. Космонавтам также нужно научиться организовывать привал, запасаться необходимым количеством воды, готовить пищу, используя носимый аварийный запас (НАЗ).

Неслучайно «выживание в горах» проводится после тренировок в пустыне и в лесисто-болотистой местности зимой, когда у космонавтов уже есть первичные навыки самосохранения. Наличие опыта позволяет им сосредоточиться на особенностях пересеченной местности. Хотя горы и манят своим величием и захватывающими пейзажами, но это гостеприимство обманчиво.

Каждое действие космонавтов отрабатывалось здесь до автоматизма. Например: как правильно передвигаться по «каменному морю» (значительное беспорядочное скопление, россыпь или нагромождение необкатанных каменных глыб); как фиксировать страховочную веревку вокруг больших камней и деревьев, чтобы обезопасить себя и идущего в связке товарища; как вязать различные виды узлов и натягивать веревочные перила для безопасного прохождения маршрута.

Космонавты работали не только с подручными средствами, имеющимися в спускаемом аппарате, но и со штатным альпинистским оборудованием.

«В горной местности есть вероятность, что вертолеты спасательного отряда не смогут приземлиться вблизи места расположения экипажа. В этом случае спасатели могут сбросить космонавтам снаряжение, чтобы они сами дошли до площадки, откуда есть возможность их забрать. Они также тренировались использовать для сохранения жизни все, что найдется в спускаемом аппарате: НАЗ, парашют, его стропы», — рассказал Анатолий Забрусков.

Обойтись без драм

При старте ракеты с космодрома Байконур возможность нештатного приземления в горной местности мала. Однако стоит вспомнить 5 апреля 1975 г., когда космонавты Василий Лазарев и Олег Макаров из-за аварии ракеты-носителя «Союз» оказались в горах Алтая. Тогда спускаемый аппарат «Союза» едва не угодил в пропасть. Оказавшись на высоте 1200 метров на заснеженном склоне, «капсула» начала сползать вниз. За 152 метра до обрыва опасный спуск был остановлен парашютом, зацепившимся за дерево. Космонавтов эвакуировали на вертолете лишь на следующий день.

Вот почему тренировки в горах обязательно входят в программу подготовки космонавтов. А если учитывать старт в будущем пилотируемых космических кораблей с космодрома Восточный, то надо держать в уме вероятность приземления в гористой местности Дальнего Востока при нештатной или аварийной ситуации.



Со знанием дела

Космонавт Роскосмоса Алексей Зубрицкий отмечает, что по чувству риска «горное выживание» похоже на специальную парашютную подготовку, а перемещение с использованием альпинистского снаряжения сравнимо с выходом в открытый космос.

«Похожи правила фиксации. Как в ВКД (внекорабельная деятельность. — Ред.) у тебя два фала, так и здесь два крепежа. Ты должен сначала зафиксировать одну точку, потом начать работать с другой, переместить ее и вернуться к первой. Если нет одной точки, это считается некорректной и небезопасной фиксацией», — объяснил он.

Несмотря на наличие у некоторых участников тренировки опыта длительных пеших бросков, восхождений на вершины и даже скалолазания, «горное выживание» дало им много нового.

«Мне, конечно, вначале было проще, когда учили правильно двигаться, работать с альпинист­ским оборудованием, вязать основные узлы. Но все равно это было отличным повторением. А когда нам сказали, что подобие профессионального снаряжения нужно сделать из строп парашюта, стало очень интересно. Я даже не знал, что можно особым образом связать тоненькие веревочки в узлы так, что они будут держать тебя на тросе», — поделился новым опытом космонавт Роскосмоса Константин Борисов, который в свое время занимался на скалодроме и увлекался горным туризмом.

Тренировки космонавтов проходили под руководством и пристальным наблюдением инструкторов, врача-терапевта и психолога ЦПК с участием специалистов «Центроспас» МЧС из поселка Агой.

«Привлечение местного отряда МЧС ценно для нас и как для специалистов, участвующих в поисково-спасательных операциях при стартах-посадках экипажей, и как для инструкторов по подготовке космонавтов. Благодаря этому мы поддерживаем на должном уровне свои навыки горной подготовки. К тому же местные инструкторы помогают строить разные маршруты исходя из погодных условий и сложившейся в горах ситуации, а она постоянно меняется: то там камнепад, то в другом месте сход каких-то селей», — рассказал Анатолий Забрусков.

Например, «упражнение» с пострадавшим, которое традиционно включается в программу, космонавты отработали с применением разных видов «транспорта». Если во время «зимних тренировок» для перемещения «раненого» обычно используется кресло «Казбек» из спускаемого аппарата, то здесь сани-волокуши ребята делали из веток и строп парашюта.

«Мы все строгали носилки, перевязывали их различными способами. Научились правильно перемещать пострадавшего, если он находится без сознания или у него подозрение на перелом. Несли „больного“ вдвоем, и в одиночку, и с помощью волокуш. Инструкторы МЧС также показали нам, как делать всякие беседки (нижняя обвязка, состоящая из поясного ремня, ножных петель, страховочного кольца, петель для навески снаряжения и регулировочных пряжек. — Ред.), переноски, если в нашем распоряжении есть альпинистское оборудование», — отметил Алексей Зубрицкий.

Товарищ познается в горах

Одним из самых ярких моментов «горного выживания» ребята называют передвижение по скальному рельефу.

«Идешь в паре с человеком, который аккуратно перед тобой проложил страховочный трос между камнями и деревьями. Ты понимаешь: если сорвешься, натяжение этой веревки, которое ведет к идущему впереди, удержит тебя от падения. Но страх все равно неприятно щекочет где-то внутри и надо научиться его побеждать и доверять товарищу как себе», — вспоминает Константин Борисов.

Как тут не вспомнить известную песню Владимира Высоцкого из кинофильма «Вертикаль»? «Парня в горы тяни — рискни! Не бросай одного его…»

Особенно запомнилась космонавтам ночевка всей группой в гроте. Условно говоря, экипаж в этот раз состоял не из трех, а из семи человек. В остальном циклограмма тренировки была такой же: организовали дежурство возле костра в пещере, каждый час выходили на связь с поисковой группой, докладывали свое местонахождение. Утром их якобы обнаружили, но вертолет сесть не смог. Поэтому, по легенде, к ним десантировали спасателей, которые пешим маршрутом проводили их к месту эвакуации.

Поверить в свои силы

Алексей Зубрицкий, космонавт-испытатель набора 2018 года: «Думаю, после полугодового полета не сильно захочется лазить по горам в силу физического состояния. Скорее всего, если такое произойдет, придется ждать спасателей. Но если будет нештатная ситуация на этапе выведения ракеты-носителя, то, возможно, потребуется сделать какой-то самостоя­тельный переход. И теперь уже он будет более безопасным и грамотным с точки зрения распределения усилий, создания страховок, обеспечения само- и взаимоконтроля».



Штатно и без травм

На этом покорение вершин гор Индюк и Индюшка в Туапсинском районе для этой группы космонавтов завершилось, оставив не только яркие воспоминания, но и уверенность в том, что они смогут сохранить себе жизнь и здоровье в горах. Инструкторы ЦПК тоже остались довольны работой своих подопечных.

«Программа была достаточно насыщенной. У троих участников уже был первоначальный опыт горной подготовки. Тем не менее и для них было много нового. В целом ребята очень позитивно, с пониманием восприняли тренировки. Все прошло штатно, без травматизма. Поставленные задачи они выполнили с хорошим качеством», — резюмировал Анатолий Забрусков.

Тем временем до первого полета этим космонавтам еще предстоят годы тренировок и испытаний. Так, в феврале 2022 г. их ожидает очередное «выживание» — в казахстанской степи. А месяцем раньше в ЦПК пройдут другие зимние тренировки экипажей — по действиям в случае аварийной посадки в лесисто-болотистой местности.

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