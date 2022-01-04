Встреча с генеральным директором корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борисом Обносовым

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: В январе исполняется 20 лет с момента создания корпорации.

Б.Обносов: Да, буквально 24 января – с момента Вашего Указа как один день прошло – исполнится 20 лет корпорации.

В.Путин: На первом этапе удалось сохранить базовые предприятия – ядро будущей корпорации, но и потом развить его.

Б.Обносов: Абсолютно верно.

В первом Указе было шесть предприятий, это позволило нам наработать систему корпоративного управления, поскольку в принципе это была первая корпорация: потом пошёл «Алмаз-Антей», но наша была первая.

Потом мы прошли ещё несколько Ваших указов, и сегодня мы объединяем 38 предприятий, 55 тысяч человек. И занимаем, основная наша ниша – авиационные средства поражения – практически 100 процентов. Где-то процентов 70 – морское оружие, и частично космос.

Корпорации удалось, на мой взгляд, вытянуть достаточно много слабых предприятий. Сегодня средняя зарплата по корпорации в целом – 65 тысяч. Конечно, она неоднородна в зависимости от региона, потому что какие-то предприятия вошли позднее, какие-то раньше. Но, тем не менее, 65 тысяч. Это позволяет нам решать социальные задачи достаточно неплохо.

Причём, Владимир Владимирович, хотел бы обратить внимание, поскольку многие площадки избыточны по своей площади, поскольку мы технически перевооружаемся, то мы часть территорий, которые были раньше под производственными площадями, но которые не были задействованы, мы их переводим под гражданское строительство, и это позволяет нам предоставлять социальное, можно сказать, жильё, потому что мы продаём по себестоимости.

Например, в Рязанской области недавно сделали дом: квадратный метр – 29 тысяч [рублей]. При средней зарплате в 70 тысяч вполне понятно, что люди… И две минуты дойти до работы. Тем самым мы сохраняем людям возможность нормально после работы проводить время и плодотворно решать свои задачи на предприятии.

Такие же у нас комплексы построены в Оренбурге, Королёве, Реутове, такие же мы завершаем ещё и в Перми. Вопрос решается в зависимости от каждого региона: то быстрее, то медленнее. Хотелось бы, конечно, обратиться, чтобы бюрократические вещи при переводе [территорий], допустим, под гражданское строительство, если мы это делаем именно для своих работников, чтобы они решались более оперативно, потому что оформлять документы – не хочу даже этот срок называть, он непростой.

За это время, самое главное, считаю, что мы действительно технически перевооружились благодаря поддержке государства, это комплексные целевые программы ОПК, Минпромторга.

Сегодня не узнать, допустим, «Деталь» в Каменске-Уральском. Это основное предприятие, которое нам делает головки самонаведения, которое делает высотомеры для всей авиации. Это предприятие, я его раньше называл «кроватной мастерской» – сегодня у меня гордость за это предприятие, потому что средний возраст 37 лет на предприятии, люди туда рвутся, идут работать. Это очень меня радует.

И такие же предприятия, допустим, «Стрела» в Оренбурге: семь тысяч человек, оно полностью технически перевооружилось и задействовано во всех важных проектах, которые Вы упоминали в своих высказываниях, и достаточно известное.

Конечно, то, что за эти годы в принципе удалось, потому что мы [решали] не только социальные задачи, но, самое главное, [задачи] обороноспособности страны, – мы создали, прошли госиспытания и приняли на вооружение свыше 20 различных типов оружия.

У нас большие экспортные заказы. Такое совместное предприятие, как «БраМос», наверное, известно не только нам, но и во всём мире. Я считаю, что это пример того сотрудничества между двумя странами, когда страны решают задачи на пользу друг другу. Вот такая ситуация.

В.Путин: Научно-конструкторская часть как?

Б.Обносов: По научно-конструкторской части. Мы в последнее время, даже не то чтобы в последнее время, в последнее десятилетие, наверное, 15 лет, уделяем, во-первых, очень серьёзное внимание вопросу подготовки, начиная не только со студентов, но и со школы. У нас каждое предприятие шефствует в своём городе над рядом школ, гимназий. У нас очень мощная кафедра в МАИ, где мы готовим студентов по нашему профилю. У нас целый факультет в Реутове от МГТУ и кафедры МГТУ. Каждое финальное предприятие, будь то Пермь, будь то Омск, будь то Оренбург, содержит свои кафедры в тех университетах или институтах, которые находятся в том или ином регионе.

Это позволило нам существенно обновить конструкторские кадры. И я должен сказать, что ребята, в последнее особенно, наверное, пятилетие отдают предпочтение (на мой взгляд, потому что я тоже иногда преподаю) именно специальности конструктора. Это было наиболее слабое место, потому что в 1990-е годы, Вы сами знаете, образовался зазор достаточно большой между тем, кто работал ранее и потом ушёл за годы, назовём их годами перестройки или безвластия. На сегодняшний момент, конечно, люди хотят, могут, самое главное, и у нас ещё есть у кого учиться, потому что мы очень поддерживаем семейные традиции.

И также, пользуясь случаем, – Вы у нас были в 2007 году, эта встреча мне запомнилась, – если у Вас найдётся время, то хотелось бы повторить, на головной площадке бы увидели своими глазами, что за эти 15 лет нам удалось в принципе сделать.

Новые заготовительно-складские помещения, то есть все склады, которые раньше у нас были одноэтажные, разбросаны по всей территории и занимали большое количество площадей, мы объединили в одном корпусе. Это, в общем, 18 тысяч квадратных метров, где одновременно автоматизированно идёт раскрой всего, и это существенно повышает производительность труда.

Это нам позволило в принципе, по оценкам Defence News, которые проводят регулярно оценку, где какие предприятия, за последние пять лет стабильно входить в первые 50 предприятий мира. То есть по рейтингу достаточно при нашей численности. И выработка на одного человека постоянно растёт. Если прикинуть, на одного человека более шести миллионов рублей в год – это достаточно солидно.

В.Путин: У вас достаточно сложно развивать гражданскую часть, но всё-таки.

Б.Обносов: Да, я об этом тоже иногда шучу, что сложно сделать ракеты многоразовыми и так далее.

Но, тем не менее, Вы помните, когда Вы были два года тому назад на МАКСе и Вы ходили с Президентом Турции Эрдоганом, мы показывали тогда такой скелет, я обратил внимание, где суставы сделаны из композитных материалов. Потому что сегодня в основном для этих суставов используется титан, но он имеет ограниченные сроки пользования и тяжелее в человеческую ткань вживляется.

Сегодня мы прошли сертификацию, готовим цех по производству таких суставов и думаем, что за этим очень большая ниша.

Кроме того, допустим, у нас предприятие «Авангард» в Сафонове, они тоже делают очень много из композитных материалов, и на сегодняшний день мы ряд труб для ТЭЦ, которые раньше были кирпичные, и, конечно, достаточно быстро изнашивались, делаем тоже из композитов. За этим, я считаю, очень большой рынок.

На основе «Стрелы» оренбургской мы сделали центр в рамках всей корпорации – сегодня уже много покупателей – по инструменту. То есть инструмент не покупной, а именно отечественный, российского производства, и по ценам примерно в два-три раза ниже, чем иностранный инструмент. Для нас это очень важно.

И такие примеры – по каждому предприятию.

По медицинскому оборудованию я говорил, оно тоже у нас очень хорошо развито.

На сегодняшний день мы смотрим производство в том числе и гражданских беспилотников, которые могут использоваться в качестве такси, для перевозки, в том числе грузов. Поэтому к 2025 году не 30, но 28 процентов, я думаю, «гражданки» мы сделаем. Я хочу обещать только то, что реально.

В.Путин: Очень хорошо.

Спасибо большое.

MIL OSI