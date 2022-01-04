Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Пилотируемая космонавтика#Прогресс МС-19#Прогресс МС-20#Прогресс МС-21#МКС04.01.2022 09:00

Более 7 т грузов доставят корабли «Прогресс» на МКС в 2022 году

В соответствии с утвержденным в Госкорпорации «Роскосмос» графиком полетов по российской программе Международной космической станции в 2022 году запланировано три запуска грузовых корабля «Прогресс МС». Все они будут выполнены с пусковой установки № 6 площадки № 31 («Восток») космодрома Байконур.

Первый в 2022 году пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Байконур запланирован на 15 февраля в 07:25 по московскому времени. Она выведет на орбиту транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-19». По предварительным данным, он пробудет в космосе более года — 370 суток.

Второй в этом году грузовой корабль «Прогресс МС-20» отправится в 173-суточный полет 3 июня в 12:33 мск. Кроме того, на 26 октября в 03:19 мск запланирован запуск грузового корабля «Прогресс МС-21». Как ожидается, его полет продлится 247 суток.

Каждый из них доставит на Международную космическую станцию грузы суммарной массой более 2,5 тонны, необходимые для поддержания её полёта в пилотируемом режиме и реализации российской программы научно-прикладных исследований. Обычно среди грузов находится комплекс целевых нагрузок в рамках реализации российской программы экспериментов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты, а также топливо дозаправки, питьевая вода в баках системы «Родник» и сжатый воздуха в баллонах средств подачи кислорода.

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Разработчик и изготовитель корабля «Прогресс МС» — Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королёва (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). Он входит в семейство грузовых кораблей «Прогресс», которые создавались специально для обслуживания орбитальных станций. Сегодня используется для доставки грузов на Международную космическую станцию, а также для коррекции высоты ее орбиты.

Корабль «Прогресс МС» имеет три отсека: грузовой (для размещения сухих грузов и воды), приборно-агрегатный и отсек компонентов дозаправки (для доставки топлива на станцию). Длина — 7,2 м, максимальный диаметр — 2,72 м, стартовая масса — около 7,3 т. Может брать полезный груз массой около 2,6 т.

Стыковка со станцией проходит в автоматическом режиме, а в случае нештатных ситуаций возможна ручная стыковка с помощью телеоператорного режима управления. После выполнения программы полета корабль сводится с орбиты и прекращает свое существование в акватории Тихого океана.

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