Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ESA#ExoMars-2016#Марс03.01.2022 17:00

Красный бархат Марса

Словно сахарная пудра на большом куске торта «Красный бархат» на этом фото аппарата Trace Gas Orbiter российско-европейской миссии ExoMars 2016 запечатлены контрастные цвета ярко-белого водяного льда на фоне ржаво-красного марсианского грунта.

Кратер диаметром 4 км, расположенный в северной полярной области Марса Великой Северной равнины, частично заполнен водяным льдом, который также присутствует на его обращенных к северу склонах, получающих меньше солнечного света в среднем в течение года. Хорошо заметная на краю кратера темная порода придает ему несколько выжженный вид и, вероятно, состоит из вулканических материалов, таких как базальт.

Большая часть окружающей местности свободна ото льда, но сформировалась в результате продолжающихся эоловых процессов. Полосы в правой нижней части снимка образованы ветрами, которые удалили с поверхности более яркую пыль оксида железа, обнажив немного более темную подложку.

TGO вышел на орбиту вокруг Марса в 2016 году и начал свою научную работу в 2018 году. Космический аппарат не только передает впечатляющие снимки, но и обеспечивает подробнейший анализ атмосферных газов планеты и картирование поверхности в поисках мест, в которых может содержаться вода. Он также обеспечит ретрансляцию данных для миссии ExoMars 2022, в рамках которой к Марсу в 2023 году прибудет европейский ровер «Розалинд Франклин» и российская посадочная платформа «Казачок».

Фото: Роскосмос/ESA/CaSSIS

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