Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#итоги#Российская орбитальная станция#Космодромы#Восточный#ЦНИИмаш03.01.2022 09:00

Итоги 2021 года: новые проекты

Российская орбитальная станция

В 2021 году принято решение о начале эскизного проектирования российской орбитальной станции. Создание российской орбитальной станции позволит сохранить присутствие Российской Федерации на низкой околоземной орбите и обеспечить выполнение широкого круга задач. По результатам эскизного проектирования станции будут приняты решения по ее облику и орбите. Не исключается, что к участию в проекте новой орбитальной станции будут допущены зарубежные партнеры.

На космодроме Восточный

В 2021 году проведены летно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса «Союз-2» на космодроме Восточный. Произведено 5 пусков ракеты-носителя «Союз-2» с аппаратами OneWeb. Организовано продолжение летных испытаний «Союз-2» в части проведения зачетных пусков, запланированных на 2022 год.

В 2021 году завершено техническое проектирование космического ракетного комплекса «Амур» первого этапа с ракетой «Ангара-А5» и модернизированной «Ангары-А5М».

Завершено эскизное проектирование комплекса «Амур» второго этапа с перспективной ракетой-носителем тяжелого класса повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В» с кислородно-водородной третьей ступенью. По его итогам будут приняты решения по дальнейшему развитию космического ракетного комплекса «Амур».

В ходе создания наземной космической инфраструктуры космодрома Восточный проводятся работы по созданию и дооборудованию унифицированного технического комплекса космодрома, по созданию оборудования стартового комплекса космического ракетного комплекса «Союз-2», специальных средств транспортирования составных частей ракет космического назначения тяжелого класса («Ангара-А5», разгонного блока, пилотируемого транспортного корабля), заправочно-нейтрализационных станций, физико-химической лаборатории, комплексов хранения и транспортирования компонентов ракетного топлива.

Инновационное развитие

В 2021 году Наблюдательным советом Госкорпорации «Роскосмос» утверждена Программа инновационного развития Госкорпорации «Роскосмос» на период 2019-2025 годы.

В периметре головной научно-исследовательской организации ракетно-космической промышленности ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») начата реализация проекта Технопарка космических технологий имени К.Э. Циолковского. Технопарк должен стать платформой развития инноваций, диверсификации и внедрения перспективных технологий в российскую космическую промышленность. Открытие Технопарка запланировано в 2024 году.

Разработаны различные наноструктурированные покрытия, методы их нанесения, композиционные и самовосстанавливающиеся материалы, обеспечивающие расширение функциональных возможностей изделий ракетно-космической техники. Исследования в области нанотехнологий и наноматериалов для применения в ракетно-космической технике будут продолжены в 2022-2025 годах.

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