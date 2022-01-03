Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Байконур#OneWeb#Главкосмос#Дмитрий Лоскутов03.01.2022 06:00

Запуск космических аппаратов OneWeb с Байконура запланирован на 5 марта

В соответствии с утвержденным в Госкорпорации «Роскосмос» графиком пусков на 2022 год старт с космодрома Байконур ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами OneWeb запланирован на 5 марта 2022 года. Запуск перенесен с января текущего года по требованию заказчика.

В настоящее время на космодроме Байконур находится разгонный блок «Фрегат», чья подготовка к запуску возобновится 26 января. Доставка космических аппаратов OneWeb с завода-изготовителя запланирована на 10 февраля.

Как ранее сообщил генеральный директора компании «Главкосмос» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Дмитрий Лоскутов, планируется, что в 2022 году будет осуществлено 7 запусков космических аппаратов OneWeb, при этом один пуск ожидается из Гвианского космического центра, а остальные шесть — с космодрома Байконур.

Напомним, за 2021 год Госкорпорация «Роскосмос» провела 8 пусковых кампаний по программе OneWeb с двух российских космодромов. Пять пусков (25 марта, 26 апреля, 28 мая, 1 июля и 14 октября) было выполнено с нового космодрома Восточный в Амурской области и три пуска (22 августа, 14 сентября и 27 декабря) с Байконура. В общей сложности за год российские средства выведения доставили на околоземную орбиту 284 спутника компании OneWeb.

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Космические аппараты OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в Интернет в любой точке Земли.

Доступ в Интернет через спутниковую систему OneWeb будет осуществляться через 40 наземных станций-терминалов, которые будут развернуты на поверхности Земли. Терминалы OneWeb будут автономными, способными самостоятельно снабжать себя энергией и хорошо защищенными от влияния неблагоприятных факторов окружающей среды. Каждый из терминалов сможет обеспечить высокоскоростной доступ к Интернету в зоне его покрытия через технологии Wi-Fi, LТЕ или 5G. Будет использоваться лицензируемый диапазон радиочастот или, где будет иметься такая возможность, открытый для общего пользования диапазон радиочастот стандартов Wi-Fi, LТЕ или 5G.

Компания OneWeb намерена развернуть низкоорбитальную группировку, состоящую более чем из 600 спутников для повсеместного предоставления услуг высокоскоростного широкополосного доступа в интернет в Кu-диапазоне, клиентами которой должны стать прежде всего операторы связи Wi-Fi, LТЕ или 5G, а также провайдеры интернета.

Спутники будут находиться на полярных орбитах с наклонением 87,9° на высоте 1 200 км от земной поверхности в 12 плоскостях, равномерно разнесенных по долготе восходящего узла, при этом каждый космический аппарат обеспечит пропускную способность 7 Гбит/с.

MIL OSI