Source: Russia Federal Space

#Гонец#Павел Черенков03.01.2022 13:00

«Гонец» интегрирован с оборудованием коррозионного мониторинга

Спутниковая система «Гонец» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») интегрировала спутниковые терминалы «Гонец» в решение для измерения показателей коррозии на трубопроводах и других стальных конструкциях. Подсистема ПКМ-ТСТ-КонтКорр® (производитель ЗАО «Трубопроводные системы и технологии») в режиме реального времени измеряет скорости внешней и внутренней коррозии, эрозии и электрические параметры объектов. По спутниковым каналам «Гонец» данные измерений поступают в центр мониторинга для обработки.

Наличие в системе оборудования «Гонец» позволяет выполнять удаленный съем данных с объектов коррозионного мониторинга в любых районах, включая самые удаленные с недостаточным или полностью отсутствующим покрытием наземными системами связи. Это обусловлено орбитальным построением системы «Гонец», которое обеспечивает 100% покрытие Земного шара услугами связи и сеансовой передачи данных.

По данным Минэнерго, 90 % аварий, связанных с разливами нефти от порывов нефтепроводов, происходит из-за коррозии труб. Общая протяженность линейной части магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов России составляет более 78 тыс. км, газопроводов — 172,6 тыс. км, значительная часть из них эксплуатируется более 30 лет. Оперативный мониторинг и передача данных по каналам «Гонец» в общую систему коррозионного мониторинга позволяет кардинально снизить риски непрогнозируемого ущерба от аварий на трубопроводах.

Павел Черенков, генеральный директор Спутниковой системы «Гонец»: «Предприятия Госкорпорации „Роскосмос“ активно участвуют в социально-экономической жизни страны, внедряя космические технологии в различных сферах деятельности. Компания „Гонец“ — оператор одноименной низкоорбитальной спутниковой системы связи обладает опытом разработки, внедрения и эксплуатации новых цифровых решений на основе спутниковых сервисов».

Помимо регулярного мониторинга и экстренного реагирования в случае получения критических показателей, применение спутниковой системы «Гонец» существенно снижает текущие операционные затраты компаний, эксплуатирующих трубопроводы. Это достигается за счет автономного сбора данных с передачей их по спутниковому каналу, что сокращает потребности в выезде на объекты полевых бригад с целью осмотра и проведения замеров. Вместе с тем регулярное получение массивов данных со всей протяженности трубопровода позволяет оптимизировать график его обслуживания в соответствии с полученными показаниями и выстраивать более точные прогнозные характеристики.

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