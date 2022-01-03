Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Астрономия03.01.2022 21:00

Астрономический прогноз на январь

По сообщению Московского планетария, январское звездное небо считается одним из самых красивых. Высоко над южным горизонтом поднимаются созвездия Орион, Телец, Возничий. Можно наблюдать самую яркую звезду ночного неба — Сириус, знаменитые туманности: Конская Голова и Туманность Ориона, звездные скопления Плеяды и Гиады.

Кроме этого, в южной области неба также высоко над горизонтом расположилось созвездие Близнецы. Звезды Кастор (α Близнецов) и Поллукс (β Близнецов) представляют головы близнецов Диоскуров. Под ними — Малый Пес, а вблизи горизонта — Большой Пес с самой яркой звездой всего ночного неба Земли — Сириусом. Три яркие звезды над южным горизонтом составляют астеризм «зимний треугольник»: Сириус (альфа Большого Пса), Бетельгейзе (альфа Ориона) и Процион (альфа Малого Пса). К востоку от Малого Пса расположились Рак и поднявшийся над горизонтом Лев. Млечный Путь простирается с юго-востока к северо-западу и проходит вблизи области зенита.

На севере у самого горизонта находятся Лира и Лебедь, над ними Цефей, восточнее — восходит Северная Корона, Геркулес, а над ним — Голова Дракона. Виден хорошо узнаваемый ковш Большой Медведицы. На северо-востоке вблизи горизонта поднялось созвездие Волопас. В январе Волопас восходит высоко над горизонтом в восточной части неба. В этом созвездии находится радиант новогоднего звездопада Квадрантиды.

Новогодний звездопад Квадрантиды

Метеорный поток Квадрантиды, который действует с 26 декабря по 12 января, достигнет максимума активности в ночь с 3 на 4 января. В ночь максимума ожидается до 120 метеоров в час, это 1-2 метеора в минуту при ясном небе!

Метеорный поток Квадрантиды получил свое название от неиспользуемого в современной астрономии созвездия Стенного Квадранта. Сейчас радиант потока находится под ручкой Ковша Большой Медведицы в созвездии Волопас. Но название Квадрантиды — осталось

Квадрантиды имеют идеальные условиям видимости на всей территории России. Метеорный дождь лучше наблюдать после полуночи, так как радиант звездопада набирает достаточную высоту во второй половине ночи. Для того чтобы увидеть небесное представление, нужно смотреть в сторону северо-восточного горизонта неба, именно там будет располагаться радиант Квадрантид.

Условия наблюдения Квадрантид в 2022 году — благоприятны. Луна только прошла фазу новолуния и не помешает любоваться звездопадом. Лучшее время для наблюдений будет с полуночи и до рассвета, когда радиант окажется максимально высоко над горизонтом.

СОЛНЦЕ

Солнце в январе движется по созвездию Стрельца до 20 января, а затем переходит в созвездие Козерог. Склонение центрального светила постепенно растет, а продолжительность дня увеличивается с 7 часов 4 минут и достигая к концу месяца 8 часов 33 минуты на широте Москвы. Полуденная высота Солнца за месяц на этой широте увеличится с 11 до 16,5 градуса. Январь — не лучший месяц для наблюдений Солнца, тем не менее, наблюдать новые образования на поверхности дневного светила можно в телескоп или бинокль.

Нужно помнить, что визуальное изучение Солнца в телескоп или другие оптические приборы нужно проводить обязательно с применением солнечного фильтра.

ПЕРИГЕЛИЙ — САМОЕ БОЛЬШОЕ СОЛНЦЕ ГОДА

4 января видимый диск Солнца будет наибольшим в 2022 году. Земля в этот день проходит перигелий — самую ближайшую к Солнцу точку своей орбиты, которую она проходит раз в год.

4 января 2022 года расстояние между Солнцем и нашей планетой минимально в году и составляет 147105046,58159 км (0,9833365 а.е.). Видимый диаметр Солнца — наибольший в 2022 году (32 угловые минуты 35 секунд), в результате чего диск небесного светила будет выглядеть на 3% больше, чем в начале июля, когда это расстояние максимально.

Полный оборот вокруг Солнца Земля совершает за 365 дней 6 часов 9 минут 10 секунд. Земля движется вокруг Солнца по эллиптической орбите, со средней скоростью 29,765 км/с. Ближайшая к Солнцу точка орбиты Земли называется перигелием, Земля проходит ее в начале января, она составляет более 147 млн км. Самую далекую точку, афелий, Земля проходит в начале июля, оказываясь на расстоянии более 152 млн км от Солнца. Диаметр Солнца измеряется в угловых градусах. Разница между диаметрами солнечного диска в моменты афелия и перигелия неощутимо на глаз, т.к. изменение размера диска Солнца происходит плавно в течение полугода. Однако если их сравнить — то на 3% больше.

Смена времен года обусловлена тем, что ось вращения Земли имеет наклон к плоскости земной орбиты, а вовсе не тем, что расстояние от Земли до Солнца изменяется. Смена времен года на Земле не зависит от расстояния, отделяющего планету от Солнца. На смену времен года влияет наклон земной оси к плоскости орбиты. На самом деле ближе всего к Солнцу Земля находится зимой, а дальше всего — летом.

ЛУНА И ПЛАНЕТЫ

ЛУНА В ЯНВАРЕ 2022 ГОДА

2 января — Луна (Ф= 0,01-) в перигее своей орбиты на расстоянии 358036 км от Земли (видимый диаметр 33 угловые минуты 23 секунды) 02:01

2 января — новолуние 21:36

9 января — Луна в фазе первой четверти 21:13

14 января — Луна (Ф= 0,89+) в апогее своей орбиты на расстоянии 405804 км от Земли (видимый диаметр 29 угловые минуты 27 секунды) 12:29

18 января — полнолуние 02:51

25 января — Луна в фазе последней четверти 16: 43

30 января — Луна (Ф= 0,06-) в перигее своей орбиты на расстоянии 362 249 км от центра Земли (видимый диаметр 32 угловые минуты 59 секунды) 10: 10

ВИДИМОСТЬ ЛУНЫ В ЯНВАРЕ 2022 ГОДА:

4.01 — 10.01 — вечером

11.01 — 23.01 — ночью

24.01 — 25.01 — после полуночи

26.01 — 30.01 — утром

СБЛИЖЕНИЯ ЛУНЫ С ПЛАНЕТАМИ И ЯРКИМИ ЗВЕЗДАМИ В ЯНВАРЕ 2022

2 января — Луна (Ф= 0,01+) проходит южнее Венеры

4 января — Луна (Ф= 0,03+) проходит в 3,1°южнее Меркурия (-0,7m)

4 января — Луна (Ф= 0,06+) проходит в 4,2° южнее Сатурна (+0,7m) 19:50

6 января — Луна (Ф= 0,15+) проходит в 4,5° южнее Юпитера (-2,1m) 06:06

7 января — Луна (Ф= 0,27+) проходит в 4,0° южнее Нептуна (+7,9m) 16:00

11 января — Луна (Ф= 0,66+) проходит в 1° южнее Урана (+5,7m) 15:00

13 января — Луна (Ф= 0,79+) проходит севернее Цереры и южнее Плеяд

14 января — Луна (Ф= 0,85+) проходит в 6° севернее Гиад и Альдебарана (+0,9m) 03:00

17 января — Луна (Ф= 0,90-) проходит в 2,6° южнее Поллукса (+1,2m)18:37

18 января — Луна (Ф= 0,99-) проходит в 3,2° севернее рассеянного звездного скопления Ясли (М44) 19:33

20 января — Луна (Ф= 0,94-) проходит в 4,9°севернее Регула (+1,4m) 13:26

24 января — Луна (Ф= 0,6-) проходит в 5,5° севернее Спики (+1,0m) 21:00

28 января — Луна (Ф= 0,24-) проходит в 4°севернее Антареса (+1,1m) 03:00

29 января — Луна (Ф= 0,1-) проходит в 2,4° южнее Марса (+1,1m) и кометы P/Kopff (22P) 18:05

ПЛАНЕТЫ В ЯНВАРЕ 2022

В предновогодние и новогодние вечера сложатся уникальные условия, когда за вечер можно увидеть сразу все 6 планет, кроме Марса — Уран, Нептун, Юпитер, Сатурн, Меркурий и Венеру. Марс наблюдается на утреннем небе.

Новогодний парад планет можно наблюдать зимними предновогодними и новогодними вечерами с 25 декабря 2021 года и по 7 января 2022 года. Уран и Нептун (наблюдаются в телескоп), Юпитер, Сатурн и красавица Венера будут сиять новогодней «гирляндой» постепенно уходя за горизонт вслед за Солнцем. Меркурий и Плутон скрыты в ярких лучах Солнца и не наблюдаемы. Плутон, к сожалению, увидеть в любительские телескопы нельзя — уж очень он слабый по яркости — 15-я звездная величина.

4 и 5 января к новогоднему параду присоединится молодой, растущий месяц!

5 января — окончание вечерней видимости Венеры

7 января — Меркурий достигает максимальной вечерней (восточной) элонгации 19 градусов

7 января — начало вечерней видимости Меркурия (-0,7m)

9 января — Венера в нижнем (внутреннем) соединении с Солнцем 04:00

13 января — начало утренней видимости Венеры

13 января — Меркурий проходит в 3,4° от Сатурна (+0,7m)

13 января — окончание вечерней видимости Меркурия (-0,7m)

13 января — окончание вечерней видимости Сатурна (+0,7m)

14 января — Меркурий в стоянии с переходом к попятному движению

15 января — Меркурий в перигелии

18 января — Уран в стоянии с переходом к от попятного движения к прямому 23:00

17 января — Плутон в соединении с Солнцем 01:14

23 января — Меркурий в нижнем (внутреннем) соединении с Солнцем 14:00

23 января — Венера в перигелии

29 января — Венера в стоянии с переходом от попятного движения к прямому 11:00

ВИДИМОСТЬ ПЛАНЕТ В ЯНВАРЕ 2022

Меркурий(-0,8m): в начале и середине месяца вечером у горизонта на юго-западе не более часа в созвездии Козерог. Меркурий нужно ловить пока ещё небо светлое. 23 января 2022 года Меркурий окажется в нижнем соединении с Солнцем.

Венера (-4,1m): Двойная видимость Венеры в январе. Венера подходит к нижнему сближению с Солнцем и в новогодний период у нее сложатся условия двойной видимости — вечером и утром.

ВЕЧЕРОМ: В конце декабря — начале января Венера видна вечером низко над юго-западным горизонтом на фоне зари в созвездии Стрелец.

9 января 2022 года Венера окажется в нижнем соединении с Солнцем.

УТРОМ: В середине и конце января будет видна утром низко над юго-восточным горизонтом.

Приближаясь к соединению с Солнцем (9.01), с каждым днём Венера становится всё ближе и ближе к Земле. Диск планеты становится всё больше и больше, а фаза — всё меньше и меньше. Можно в бинокль наблюдать тонкий месяц Венеры. Его время пришло.

Венера в это время находится на небесной сфере значительно выше Солнца (8°), что позволяет вблизи даты соединения наблюдать планету дважды в сутки — по утрам и вечерам, это так называемая «двойная видимость» Венеры и ее тонкий серп.

В начале января ищем Венеру (-4,1m) вечером, примерно через 30–40 минут после захода Солнца и наблюдаем в бинокль тонкий серп. А вместе с ней Юпитер и Сатурн. Всё там же, на юго-западной стороне неба.

Марс (+1,5m): утром у горизонта на юго-востоке не более часа в созвездии Змееносец и Стрелец.

Юпитер (-2,0m): вечером на юго-западе в созвездии Водолей.

Сатурн (+0,9m): вечером у горизонта на юго-западе не более часа в созвездии Козерог.

Уран (+5,7m): вечером и ночью в созвездии Овен. На очень темном небе, когда полностью стемнеет, можно попробовать найти его невооруженным глазом.

Нептун (+7,9m): вечером в созвездии Водолей. Он находится в очень приметном районе созвездия Водолей — вблизи астеризма Куриная Лапа образованная звездами φ, χ и ψ1, ψ2, ψ3 Водолея. Найдете эту «лапку», дальше уже легко найдете и Нептун. Его блеск +7,9 m — этот объект по силам и биноклю, и небольшому телескопу.

Что можно увидеть в январе в телескоп?

Двойные звезды: ζ Б. Медведицы, α Гончих Псов, ι Рака, θ Ориона, θ Тельца, η Персея, γ Андромеды, η Кассиопеи;

переменные звезды: ζ Близнецов, δ Цефея, β Персея, λ Тельца;

рассеянные звездные скопления: Ясли (Рак), M35 (Близнецы), Плеяды (Телец), h и χ Персея;

шаровые звездные скопления: М3 (Гончие Псы);

туманности: М1 в созвездии Телец, М42 в созвездии Орион;

галактики: М81 и М82 в созвездии Большая Медведица, М94 в созвездии Гончие Псы, М33 в созвездии Треугольник, М31 в созвездии Андромеда.

Желаем ясного неба и прекрасных наблюдений!

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