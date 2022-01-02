Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ФПИ#Дмитрий Рогозин#Skybot F-85002.01.2022 22:00

10 лет ФПИ. Делаем космос вместе

В 2022 году Фонд перспективных исследований (ФПИ) отпразднует свое десятилетие. Основная его задача — содействие в разработке инновационных технологий и производства высокотехнологичной продукции военного, специального и двойного назначения.

Инициатором создания ФПИ в свое время стал Дмитрий Рогозин — сейчас генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос», специальный представитель Президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области космоса.

Роскосмос активно взаимодействует с коллегами из ФПИ. На сегодняшний день реализован один совместный проект, в стадии работы находятся еще несколько совместных программ.

Робот «Фёдор»

Один из самых известных завершенных проектов ФПИ — первый российский антропоморфный робот «Фёдор». Он был разработан совместно Национальным центром развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ и НПО «Андроидная техника».

В 2019 году робот в кресле командира корабля «Союз МС-14» совершил полет на МКС, став первым российским роботом-космонавтом. Опыт испытаний робототехнической системы будет использован при создании робототехнического комплекса «Теледроид» — робота-помощника космонавтов, который сейчас разрабатывает ЦНИИмаш с привлечением широкой кооперации. С документальным фильмом о полете робота-космонавта можно ознакомиться здесь.

Робот «Маркер»

«Маркер» — это экспериментальная робототехническая платформа на гусеничном или колесном ходу, предназначенная для выполнения задач в автономном режиме. Это еще один совместный проект Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ и НПО «Андроидная техника».

К космосу эта техника не имеет прямого отношения, но недавно один из прототипов «Маркера» отработал технологии автономного патрулирования на космодроме Восточный. Космос, как известно, начинается на Земле.

«Горизонт»

Еще один реализуемый проект — создание средства мониторинга околоземного пространства. Это совместный проект Фонда перспективных исследований и Астрономического научного центра.

Его целью является разработка технологии поиска, обнаружения и сопровождения малозаметных космических объектов. В рамках проекта уже создан наблюдательный комплекс и проанализирована проблемы обнаружения и сопровождения таких объектов.

«Интеграл-Д»

Это программный комплекс моделирования и проектирования спутниковых группировок, разрабатываемый совместно ФПИ и Московским физико-техническим институтом.

В его рамках планируется провести соответствующие теоретические и экспериментальные исследования, а также обосновать возможность создания такого комплекса для применения и развития автоматических космических систем и комплексов. В ходе первого этапа создан макет программного комплекса, завершить работы по проекту планируется в 2022 году.

«Крыло-СВ»

Многоразовая ракетно-космическая система «Крыло-СВ» — это совместный проект ФПИ и Роскосмоса. Главные цели программы — продемонстрировать возможность создания многоразовых возвращаемых крылатых ракетных блоков и подтвердить готовность технологий для создания унифицированного модельного ряда ракет-носителей легкого класса различной грузоподъемности. Начало испытаний демонстраторов запланировано на 2022 год.

Двигатель «Вихрь»

Отдельный проект — создание двигателя для «Крыла-СВ». Его разрабатывает лаборатория ФПИ, созданная на базе Конструкторского бюро химического машиностроения имени А.М. Исаева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

Двигатель будет работать на сжиженном природном газе и кислороде, то есть полностью экологически чистых компонентах. Такая силовая установка хорошо подходит для многоразовых носителей, поскольку она не нуждается в длительном послеполетном обслуживании. Впервые в мире в двигателе будет применен гибридный турбоэлектрический насосный агрегат.

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