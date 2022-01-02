Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#МКС#МКС-66#Причал#Пилотируемая космонавтика#ВКД02.01.2022 10:00

Экипаж МКС готовится к выходу в открытый космос 19 января

Российские члены экипажа 66-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию, космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров готовятся к 51-му плановому выходу в открытый космос. В настоящее время он запланирован на 19 января 2022 года, открытие выходного люка модуля «Поиск» запланировано в 15:00 по московскому времени.

Основная цель работ — интеграция узлового модуля «Причал», который прибыл на МКС в конце ноября 2021 года, в состав российского сегмента МКС. Российский выход в космос будет выполняться в скафандрах «Орлан-МКС» № 4 и 5. У Антона Шкаплерова — командирская экипировка с красными лампасами (скафандр «Орлан-МКС» № 5), а у Петра Дуброва — с синими лампасами вдоль скафандра («Орлан-МКС» № 4).

Среди основных задач, которые необходимо выполнить российскому экипажу течение 6,5 часа, числятся установка поручней между модулями «Наука» и «Причал», проведение демонтажа чехлов экранно-вакуумной теплоизоляции с поручней, подключение кабелей межмодульной связи «Курс-П» и ТВ-кабеля между новыми модулями, а также установка мишеней стыковки и контроля стыковки.

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Узловой модуль был выведен на орбиту в составе грузового корабля-модуля «Прогресс М-УМ» при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Байконур. Запуск состоялся 24 ноября 2021 года в 16:06:35 по московскому времени.

Узловой модуль «Причал» предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента Международной космической станции. Он пристыкован к надирному узлу многоцелевого лабораторного модуля «Наука». Дальнейшее развитие российского сегмента МКС обеспечивается за счет стыковки к узловому модулю транспортных систем, в том числе и перспективных.

В состав узлового модуля входят корпус и комплекс бортовых систем, включающий систему управления бортовой аппаратурой, радиотехнические средства, систему обеспечения теплового режима, средства обеспечения газового состава, средства управления движением и навигации, транзитные магистрали дозаправки топливом, систему стыковки активная гибридная, систему стыковки пассивную гибридную, средства перестыковки. На модуле применена пассивная система обеспечения теплового режима на тепловых трубах с использованием автоматических электронагревателей в паре с электронными переключателями.

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