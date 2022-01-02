Source: Russia Federal Space

#ИСС Решетнева#Скиф-Д02.01.2022 19:00

Уехали, чтобы вернуться

Изготовленные в компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») каркасы крыльев солнечной батареи малого космического аппарата «Скиф-Д» отправлены в АО «Сатурн» (г. Краснодар) для оснащения фотопреобразователями отечественного производства.

Планируется, что полностью собранные крылья вернутся на предприятие в мае 2022 года. Здесь их установят на спутник и проведут испытания для подтверждения заданных характеристик. Суммарная площадь крыльев солнечной батареи «Скиф-Д» составляет 1,65 кв. метров. Мощность в рабочей точке в конце срока активного существования — порядка 200 Вт.

Запуск космического аппарата «Скиф-Д» запланирован на четвёртый квартал 2022 года. На нём предполагается отработать базовые технические решения по созданию орбитальной группировки будущей полномасштабной системы широкополосного доступа в Интернет «Скиф».

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Информационные спутниковые системы — российский лидер по созданию космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации, геодезии. Многолетний опыт проектно-конструкторской деятельности, современная производственно-экспериментальная база, применение передовых технологий, высококвалифицированный персонал — всё это позволяет предприятию выпускать продукцию, соответствующую мировым стандартам качества и надёжности.

За 60 лет специалистами компании создано более 1280 космических аппаратов, введено в эксплуатацию свыше 40 космических систем и комплексов. В настоящее время 2/3 орбитальной группировки России — это спутники разработки и производства ИСС. Предприятие выступает головным исполнителем по ключевым проектам в рамках приоритетных государственных программ в области космической деятельности. Благодаря участию в международных проектах компания широко известна не только в России, но и за рубежом.

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