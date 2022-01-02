Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-67#МКС-68#Союз МС-21#Союз МС-2202.01.2022 15:00

Пилотируемые запуски к МКС в 2022 году

В соответствии с утвержденным в Госкорпорации «Роскосмос» графиком полетов по российской программе Международной космической станции в 2022 году запланировано два запуска пилотируемых корабля «Союз МС» с космодрома Байконур. Они состоятся весной и осенью нынешнего года.

На 18 марта в 18:55 по московскому времени с космодрома Байконур запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-21». В состав основного экипажа вошли сразу три члена отряда космонавтов Роскосмоса: Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Их дублеры: Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин соответственно.

Полет пилотируемого корабля будет проходить по «сверхбыстрой» двухвитковой схеме сближения. Стыковка запланирована к новому узловому модулю «Причал» российского сегмента МКС, а продолжительность полета составит 195 суток.

Следующий пилотируемый запуск с космодрома Байконур запланирован на 21 сентября в 16:54 мск. Его полет в составе российского сегмента станции продлится 188 суток.

Кроме того, в рамках перекрестных полетов с США в состав американского пилотируемого корабля Crew Dragon войдет космонавт Роскосмоса Анна Кикина. Планируется, что полет состоится в сентябре — октябре 2022 года. По словам космонавта, в подготовке к полету на американском корабле есть свои особенности.

«Самая главная особенность, что ты не приземляешься на сушу, если это штатно, а приводняешься на воду. К этому готовишься. При подготовке особенность в том, что все инструкторы разговаривают с тобой не на русском языке, и преподают на английском языке», — отметила Кикина.

Как уточнила космонавт, подготовка к полету на корабле будет проходить в США. Первый этап тренировок уже прошел, второй состоится в ближайшее время, уже в 2022 году.

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