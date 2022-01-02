Алексей Миллер: 2021 год стал для «Газпрома» рекордным

Source: Gazprom in Russian

2 января 2022Получены оперативные данные по итогам работы компании за 2021 год. Он стал для «Газпрома» рекордным.

В 2021 году мы добыли 514,8 млрд куб. м газа. Это лучший результат за последние 13 лет. И это плюс 62,2 млрд куб. м к показателю 2020 года. Прирост добычи «Газпрома» покрыл львиную долю роста мирового потребления газа в 2021 году.

Как и всегда, мы обеспечили надежное газоснабжение потребителей. По предварительной информации, на российский рынок из газотранспортной системы «Газпром» поставил 257,8 млрд куб. м газа. Это максимальный уровень с 2013 года. Рост по сравнению с 2020 годом — на 31,9 млрд куб. м газа.

В страны дальнего зарубежья мы экспортировали 185,1 млрд куб. м газа — на 5,8 млрд куб. м больше, чем в 2020 году. Результат 2021 года занял четвертую строчку среди исторических рекордов компании. Отмечу, что закупку российского трубопроводного газа нарастили 15 стран. Самый большой прирост обеспечили его крупнейшие потребители — Германия (+10,5%), Турция (+63%), Италия (+20,3%).

Значительную роль в обеспечении надежных поставок российского газа в Европу играют современные морские газопроводы «Северный поток» и «Турецкий поток». Поэтому особенно важно, что с 29 декабря прошлого года полностью готов к работе еще один морской газопровод — «Северный поток — 2», с проектной мощностью 55 млрд куб. м газа в год.

Растет экспорт газа по газопроводу «Сила Сибири» в КНР. На протяжении 2021 года мы регулярно поставляли газ в Китай с превышением контрактных обязательств. С 1 января 2022 года «Газпром» вышел на новый уровень поставок, как это и предусмотрено долгосрочным двусторонним договором купли-продажи газа.

Мы перевыполнили планы по реализации в 2021 году нашего главного социального проекта — развитие газификации российских регионов. Построили около 2,7 тыс. км газопроводов. Возможность подключения к газу получили жители 342 населенных пунктов по всей стране. Масштабная газификация продолжается. Планы-графики синхронизации работ на 2022 год между «Газпромом» и субъектами РФ подписаны.

По итогам 2021 года мы ожидаем максимальный за всю историю «Газпрома» финансовый результат. А это значит, что дивиденды также будут абсолютно рекордными — причем как для «Газпрома», так и среди всех российских публичных компаний.

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