Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Астрономия01.01.2022 23:00

Яркие астрономические события 2022 года

По сообщению Московского планетария, Новый 2022 год начнется с красивых небесных подарков — новогодний парад планет, новогодний звездопад Квадрантиды и самое большое Солнце года.

В новогодние вечера сложатся уникальные условия, когда за вечер можно увидеть сразу все планеты, кроме Марса (Марс наблюдается на утреннем небе). Новогодний парад можно будет наблюдать зимними ясными вечерами до 7 января 2022 года. Уран, Нептун, Юпитер, Сатурн и красавица Венера будут сиять новогодней «гирляндой» постепенно уходя за горизонт вслед за Солнцем.

Недалеко от Венеры располагаются Меркурий и Плутон, они тоже участвуют в параде, но они скрыты в ярких лучах Солнца и не наблюдаемы. Увидеть сразу всю новогоднюю небесную «гирлянду» из планет можно начиная с утра, когда виден Марс и продолжая вечерами с 16:00 до 18:00, все светила находятся низко на юго-западе и постепенно уходят за горизонт. Лучшее время наблюдения — 17:00 мск, т.к. после 18:00 мск скрывается за горизонтом Венера, к 19:00 — Сатурн, а после 20:30 мск — Юпитер. Нептун можно наблюдать до полуночи, а Уран всю ночь, правда, только в телескопы. 4−5 января к новогоднему параду присоединится серп молодой Луны. Наилучшие условия видимости парада планет будут на юге России, где они окажутся выше над горизонтом. Закончится это новогоднее зрелище мощным звездопадом Квадрантиды.

НОВОГОДНИЙ ЗВЕЗДОПАД КВАДРАНТИДЫ

3 января прольется первый новогодний звездопад — в пик активности метеорного потока Квадрантиды ожидается до 120 метеоров в час, это 1-2 метеора в минуту при ясном небе. Лучшее время для наблюдений будет с полуночи и до рассвета, когда радиант окажется максимально высоко над горизонтом. Сам радиант после полуночи находится под ручкой Большого Ковша в созвездии Волопас, где ранее находилось неиспользуемое в современной астрономии созвездие Стенного Квадранта. Но название Квадрантиды — осталось. Квадрантиды имеют идеальные условия видимости на всей территории России. Условия наблюдения Квадрантид в 2022 году благоприятны — Луна не помешает наблюдению метеоров.

4 января Земля окажется на самом близком расстоянии от Солнца, что позволит нам наблюдать самый большой диск Солнца в 2022 году.

Новый 2022 год — Год покрытия Марса Луной в противостояние. Полная Луна на 40 минут закроет яркий Марс, который в это время будет в противостоянии. Произойдет это редкое астрономическое событие 8 декабря 2022 года в 8:00 мск, и его можно будет наблюдать на утреннем небе Москвы.

Для Марса в 2022 году благоприятное время для наблюдений — вторая половина года. Осенними и зимними ночами Марс будет сиять яркой красной «звездой» высоко над южным горизонтом.

8 декабря планета достигнет противостояния с Солнцем, и в эту полночь рядом Марсом расположится полная Луна. Оба светила будут сиять над ярким Альдебараном и зимними созвездиями: Телец, Орион, Большой Пес. Зрелищная картина!

ЗАТМЕНИЯ В 2022 ГОДУ

2022 год подарит нам 4 затмения! Два частных солнечных (30 апреля и 25 октября) и два полных лунных (16 мая и 8 ноября). С территории России можно будет наблюдать два из них: полное затмение Луны 8 ноября и частное затмение Солнца 25 октября (из западных регионов России).

30 апреля — частное затмение Солнца (с 21:47 и до 01:37 по московскому времени). Максимальная фаза 0,64 в 23:41 мск. Затмение будет наблюдаться только из Южной Америки (юго-запад) и Антарктиды, а также в акваториях Тихого и Атлантического океанов. В России не видно.

16 мая — полное затмение Луны (с 05:28 и до 08:55 по московскому времени). Наибольшая фаза 1,41 в 07:13 мск. Вблизи максимума затмения Луна будет видна над Южной Америкой (а у нас в России будет сиять Солнце). Затмение будет видно в Африке, Северной и Южной Америке, Европе и Французской Полинезии. Из Москвы его не будет видно, так как Луна в это время будет за горизонтом. Луна во время затмения будет находиться в созвездии Весы и пройдет через южную часть земной тени.

25 октября — частное затмение Солнца (с 12:00 и до 16:01 по московскому времени). Максимальная фаза 0,86 в 14:00 мск будет видна на территории Нижневартовского района Ханты-Мансийского АО в Западной Сибири. Затмение будет видно из большей части Европы, Северной и Восточной Африки, Ближнего Востока, западных частей Азии и на островах Гренландии и Гернси. Затмение будет наблюдаться из западных регионов России! В Москве фаза достигнет 0,7, т.е. Солнце будет закрыто Луной максимум на 63%. В причерноморских регионах России почти везде фаза затмения превысит 0,5!

8 ноября — полное затмение Луны (с 12:10 и до 15:49 по московскому времени). Наибольшая фаза 1,36 в 14:00 мск. Затмение будет видно в Северной Европе, Азии, Австралии, Америке и в акватории Тихого океана. На территории России затмение смогут увидеть только жители самых восточных регионов. Чем западнее — тем хуже. Там Луна будет восходить уже после окончания затмения. Луна во время затмения будет находиться в созвездии Овен и пройдет через северную часть земной тени.

Интересно, что в это же время — от Камчатки и до Урала — будет наблюдаться покрытие затмившейся Луной Урана (+5,6m)! Уран очень удобно расположен в созвездии Овена всего в 13 градусах к юго-западу от Плеяд. Так что явление обещает стать не только редким, но и достаточно красочным!

СУПЕРЛУНА 2022 ГОДА

Самые крупные на небе полнолуния 2022 года наблюдаем в июне и июле, но наиболее близкое совпадение фазы полнолуния с перигеем орбиты — явления Суперлуния — произойдет 13 июля. Разница между этими событиями составит 9,5 часа. 13 июля в 12:04 мск Луна окажется на близком расстоянии от Земли, в перигее своей орбиты, а фазу полнолуния примет в 21:37 мск 13 июля. Разница между этими событиями составит 9 часов 33 минуты. Поэтому в полнолуние 13 июля будем наблюдать самую большую полную Луну 2022 года, Суперлуну.

ЗВЕЗДОПАДЫ 2022 ГОДА

Из крупных метеорных потоков лучшими для наблюдений будут: Квадрантиды, Лириды, Ориониды и Леониды, а вот Эта-Аквариды Персеиды и Геминиды будут падать при лунном свете.

Благоприятная видимость метеорных потоков наступает, когда Луна не засвечивает небо, и радиант потока поднимается достаточно высоко над горизонтом.

ПИКИ ЗВЕЗДОПАДОВ И ФАЗА ЛУНЫ

Благоприятные условия наблюдений:

3 января — Квадрантиды (ZHR=120) — Луна в новолунии (02.01.2022);

5 мая — Эта-Аквариды (ZHR~40) — Луна близка к новолунию (30.04.2022);

30 июля (ZHR до 16) — Южные дельта-Аквариды — Луна в новолунии (28.07.2022);

21 октября — Ориониды (ZHR~20) — Луна близка к новолунию (25.10.2022).

Не совсем благоприятные условия наблюдений:

22 апреля — Лириды (ZHR=90) — Луна близка к последней четверти (23.04.2022);

17 ноября — Леониды (ZHR=15) — Луна близка к последней четверти (16.11.2022);

14 декабря — Геминиды (ZHR=150) — Луна близка к последней четверти (16.12.2022).

Неблагоприятные условия наблюдений:

12 августа — Персеиды (ZHR=110) — произойдёт в полнолуние (12.08.2022);

8 октября — Дракониды (ZHR~10, всплески до ZHR~100-400) — произойдёт в полнолуние (09.10.2022).

Видимость больших планет в 2022 году благоприятна

Меркурий в течение года достигнет 3 утренних (февраль, июнь, октябрь) и 4 вечерних (январь, апрель, август, декабрь) элонгаций, не отходя от Солнца более чем на 27 градусов. Лучшая вечерняя элонгация быстрой планеты для нашей страны будет в апреле, а лучшая утренняя — в октябре.

Для Венеры в 2022 году благоприятным временем для наблюдений будет первая половина года (20 марта — максимальная утренняя элонгация 47 градусов).

Для Марса благоприятное время для наблюдений — это вторая половина года. 8 декабря планета достигнет противостояния с Солнцем, наблюдаясь высоко над горизонтом в виде яркой звезды. Утром 8 декабря Марс покроет полная Луна (главное астрономическое событие года).

Юпитер. Наилучшая видимость Юпитера (в 2022 году он движется по созвездиям Водолей и Рыбы) относится к периоду противостояния (26 сентября), когда он наблюдается высоко над горизонтом в виде яркой звезды.

Сатурн движется по созвездию Козерог. Лучше всего виден близ противостояния 14 августа, наблюдаясь высоко над горизонтом.

Уран и Нептун. Уран в 2022 году движется по созвездию Овен, а Нептун по созвездиям Водолей и Рыбы. В 2022 году обе планеты можно назвать «осенними», т.к. они вступают в противостояние с Солнцем, соответственно, 9 ноября и 16 сентября.

НАЧАЛО СЕЗОНОВ В 2022 ГОДУ

Весеннее равноденствие, начало весны — 20 марта (18:33 мск);

летнее солнцестояние, начало лета — 21 июня (12:13 мск);

осеннее равноденствие, начало осени — 23 сентября (04:03 мск);

зимнее солнцестояние, начало зимы — 22 декабря (00:48 мск).

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