Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#ЦУП#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-66#Прогресс МС-18#Союз МС-21#Союз МС-1901.01.2022 14:00

Первая в 2022 году коррекция орбиты МКС запланирована на 12 января

Плановая коррекция высоты орбиты Международной космической станции запланирована на 12 января 2022 года и проводится с целью формирования баллистических условий перед выведением на орбиту пилотируемого корабля «Союз МС-21» и посадкой «Союза МС-19».

По предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), в 21:09 по московскому времени будет выдана команда на включение двигателей грузового корабля «Прогресс МС-18», которые проработают 292,5 секунды. Импульс составит 0,54 м/с. После проведения корректирующего манёвра высота орбиты станции увеличится на 850 метров, а средняя высота орбиты вырастет до 417,73 км.

Параметры орбиты МКС после проведения корректирующего манёвра должны составить:

Период обращения: 92,87 мин;

наклонение орбиты: 51,66 град;

минимальная высота орбиты: 414,69 км;

максимальная высота орбиты: 436,87 км.

Сейчас на борту Международной космической станции работает экипаж в составе космонавтов Роскосмоса, командира МКС Антона Шкаплерова и Петра Дуброва, а также астронавты NASA Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршбёрн, Кейла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.

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