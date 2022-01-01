Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Новый год#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-6601.01.2022 03:00

Новый год в космосе встретили сразу 10 человек

Наступление Нового 2022 года на околоземной орбите впервые встретили сразу десять землян: семеро на Международной космической станции и трое — на Китайской космической станции «Тяньгун». Это было самым многолюдным новогодним «застольем» на орбите за всю историю мировой пилотируемой космонавтики.

В первые годы космической программы праздники в космосе были относительно редкими событиями и поэтому были даже более запоминающимися. Первыми космонавтами, которые отпраздновали Новый год в космосе, были Юрий Романенко и Георгий Гречко в 1977-1978 гг.

По мере того как космические полеты становились всё более продолжительными, праздники в космосе стали более распространенными событиями. С появлением в 1986 году советской станции «Мир» отмечать Новый год стали регулярно: 12 экипажей «Мира» проводили этот праздник на орбите.

Прибытие на борт Международной космической станции первой долговременной экспедиции (Сергей Крикалев, Юрий Гидзенко и Уильям Шепард) 2 ноября 2000 года ознаменовало начало постоянного присутствия человека в космосе. Они первыми отпраздновали Новый год на новой станции. За 21 год на МКС новогодний праздник встретили 83 человека, часть космонавтов и астронавтов — неоднократно, а космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров отметил на орбите четыре Новых года (в 2011-2012 гг., в 2014-2015 гг., в 2017-2018 гг. и 2021-2022 гг.).

«Самый интересный факт из моей биографии — это то, что я встречу Новый год на орбите 64-й раз! Это произойдёт потому, что мы облетаем Землю за сутки 16 раз, — рассказывает космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров. — Таким образом мы 16 раз пересекаем условную линию над Землей, где в данный момент наступает полночь, и люди поднимают бокалы с шампанским и поздравляют друг друга с наступившим Новым годом!».

Год тигра на орбите встретили космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Томас Маршбёрн, Раджа Чари, Кейла Бэррон и астронавт ESA Матиас Маурер, будучи на Международной космической станции, а также Чжан Чжиган, Ван Япин и Е Гуанфу на борту станции «Тяньгун».

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