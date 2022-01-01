Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#итоги#Космодромы#Пилотируемая космонавтика01.01.2022 11:00

Итоги 2021 года: пусковая кампания

Третий год подряд Роскосмос обеспечил безаварийные запуски космических аппаратов с космодромов Байконур, Плесецк и Восточный. Россия вышла на лучшие показатели безаварийности пусков за 5 лет (около 97 процентов) среди ведущих космических держав (Россия, США, Китай).

По состоянию на конец 2021 года проведено 25 пусков ракет космического назначения, в том числе 14 пусков с космодрома Байконур, 5 пусков с Восточного, 5 — с Плесецка и 1 — из Гвианского космического центра.

28 февраля на высокоэллиптическую орбиту был запущен российский гидрометеорологический спутник «Арктика-М», который осуществляет всепогодный мониторинг поверхности арктического региона Земли и морей Северного Ледовитого океана.

По коммерческим контрактам Роскосмоса в рамках сотрудничества с компаниями Arianespace и Starsem (Франция) ракетами семейства «Союз-2» с космодромов Байконур и Восточный в течение года произведены семь запусков, с помощью которых на околоземные орбиты успешно выведены 284 спутника OneWeb.

Помимо этого, в интересах Европейского космического агентства из Гвианского космического центра с использованием ракеты «Союз-СТ-Б» выведены на орбиту два аппарата глобальной навигационной спутниковой системы Galileo, а с космодрома Байконур 20 марта ракетой «Союз-2» запущен аппарат CAS500-1 в интересах Корейского института аэрокосмических исследований с 34 иностранными и 4 российскими аппаратами в качестве попутной полезной нагрузки.

Полеты по программе МКС

По программе МКС в 2021 году были отправлены три пилотируемых корабля «Союз МС», а также три грузовых корабля «Прогресс МС». Знаковым событием стал старт 9 апреля пилотируемого корабля «Ю.А. Гагарин» (Союз МС-18) в честь шестидесятилетия первого полета человека в космос.

Старт следующего корабля — «Союз МС-19» 5 октября стал уникальным. Корабль стартовал с двумя непрофессиональными космонавтами на борту: актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко в рамках совместного с Первым каналом научно-просветительского проекта «Вызов». В рамках проекта россияне впервые в мире провели съемки игрового кино в космическом пространстве.

Третье путешествие к МКС в 2021 году также стало необычным: 8 декабря по контракту с компанией Space Adventures был запущен пилотируемый корабль «Союз МС-20» с японскими участниками космического полета — «космическими туристами». Этим пуском Роскосмос возобновил туристические полеты в космос после 12-летнего перерыва.

Для поддержания функционирования МКС и гарантированного присутствия на станции как минимум одного космонавта «Роскосмоса» и как минимум одного астронавта НАСА, разработан и согласован с НАСА проект Договоренности об исполнении соглашения между Госкорпорацией «Роскосмос» и НАСА по организации «перекрестных» полетов интегрированных экипажей на бартерной основе. Первый полет интегрированного экипажа планируется во второй половине 2022 года.

Завершение формирования российского сегмента МКС

В 2021 году завершено формирование российского сегмента МКС. Вывод на орбиту и включение в состав МКС многоцелевого лабораторного модуля «Наука» 29 июля, позволило значительно расширить возможности по обитаемости и проведению космических экспериментов. Предполагается, что модуль сможет эффективно функционировать в составе МКС до 2030 года.

Запуск 24 ноября узлового модуля «Причал» в составе грузового корабля-модуля «Прогресс М-УМ», который был успешно пристыкован к модулю «Наука» российского сегмента МКС, завершил процесс формирования российского сегмента Международной космической станции. Это сферический отсек, к которому может быть пристыковано до пяти объектов. Модуль оснащён аппаратурой системы «Курс-П», системой стыковки и контроля, блоком телекамеры и такелажными элементами средств перестыковки. Кроме того, на него установили аппаратуру для транзитной передачи топлива в другие модули и поручни для работы космонавтов в открытом космосе.

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