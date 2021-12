31.12.2021 Zmiany zasad doręczeń

Source: Government of Poland in Polish

Zmiany zasad doręczeń31.12.2021

Zmiana zasad wynika z wprowadzonych uregulowań dotyczących doręczeń1. Zgodnie z nimi organ podatkowy doręcza pisma na adres do doręczeń elektronicznych, a jeśli nie ma takiej możliwości, zgodnie z hierarchią sposobu doręczania pism określoną w ustawie.

Od 1 stycznia 2022 roku do doręczeń, będą wykorzystywane dotychczas zgłoszone (na formularzach NIP-2, NIP-7, NIP-8, ZAP-3):

dla organizacji – adres siedziby,

dla osób fizycznych – polski „adres do korespondencji”, a w przypadku zagranicznego adresu do korespondencji – adres miejsca zamieszkania.

1Dział IV Rozdział 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz.1540 z późn. zm.)

MIL OSI