31.12.2021 Wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – listopad 2021 r.

Wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – listopad 2021 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2021 r. wyniosło:

dochody: 451,44 mld zł, tj. 93,5 %

wydatki: 401,06 mld zł, tj. 76,6 %

nadwyżka: 50,38 mld zł

Dochody budżetu państwa w okresie styczeń – listopad 2021 r.

W okresie styczeń – listopad 2021 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 69,0 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń – listopad 2020 r. o ok. 58,4 mld zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

dochody z podatku VAT były wyższe o 18,9% r/r (tj. ok. 31,8 mld zł),

dochody z podatku PIT były wyższe o 14,3% r/r (tj. ok. 8,2 mld zł),

dochody z podatku CIT były wyższe o 25,1% r/r (tj. ok. 9,5 mld zł),

dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 6,5% r/r (tj. ok. 4,4 mld zł),

dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 9,0% r/r (tj. ok. 0,4 mld zł ).

W okresie styczeń – listopad 2021 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 55,4 mld zł i było wyższe o ok. 10,6 mld zł (tj. 23,6%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – listopad 2020 r. W czerwcu miała miejsce wpłata z zysku Narodowego Banku Polskiego za rok 2020 w wysokości 8,9 mld zł.

Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń – listopad 2021 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – listopad 2021 r. wyniosło 401,1 mld zł, tj. 76,6 % planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2020 (395,7 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 5,4 mld zł, tj. 1,4%.Wyższe wykonanie wydatków odnotowano m.in. z tytułu środków własnych Unii Europejskiej o ok. 3,4 mld zł, co wynikało przede wszystkim ze wzrostu polskiej składki członkowskiej w wyniku Brexitu oraz wyższego poziomu budżetu UE i wyższej wpłaty z tytułu opłat celnych. Dodatkowo w styczniu nastąpiła zapłata skutków korekt budżetu UE uchwalonych pod koniec 2020 r. (0,4 mld zł).

Ponadto wyższe wykonanie odnotowano w ramach części 46 – Zdrowie tj. więcej o ok. 6,3 mld zł, co wynika z przekazania dotacji podmiotowej dla Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w ramach części 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego tj. więcej o 3,5 mld zł.

Jednocześnie niższe wykonanie wydatków związane jest głównie z niższymi środkami przekazanymi do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (mniej o ok. 4,6 mld zł) wynikającymi z niższego bieżącego zapotrzebowania na finansowanie uzupełniające w związku z dobrą sytuacją na rynku pracy oraz dotyczyło wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa (mniej o ok. 3,0 mld zł). W części 39 – Transport zrealizowano wydatki niższe o 5,4 mld zł, co wynika głównie z równoległej realizacji wydatków niewygasających z upływem roku 2020 w zakresie utrzymania i remontów infrastruktury kolejowej.

W znowelizowanej ustawie budżetowej na 2021 rok deficyt budżetu państwa ustalono na kwotę nie większą niż 40,5 mld zł. Można jednak prognozować, iż na koniec roku budżetowego deficyt będzie istotnie niższy od zakładanego i nie powinien przekroczyć 30 mld zł.

