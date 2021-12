31.12.2021 Od 1 stycznia rusza Krajowy System e-Faktur

Source: Government of Poland in Polish

Od 1 stycznia 2022 r. polscy przedsiębiorcy będą mogli korzystać z e-Faktury. Będzie to jedna z dopuszczalnych form dokumentowania sprzedaży obok faktur papierowych i już funkcjonujących w obrocie gospodarczym, faktur elektronicznych.

Polska jako czwarty kraj w Unii Europejskiej wprowadza e-Fakturę.

Przedsiębiorcy ją wystawiający, dużo szybciej otrzymają zwrot VAT.

W styczniu 2022 r. rusza Krajowy System e-Faktur. Zmianie ulegnie m.in proces wystawiania oraz odbierania faktur, uproszczone i ulepszone zostaną przepisy dotyczące fakturowania. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z usługi przechowywania i archiwizowania faktur. Krajowy Systemu e-Faktur umożliwi skuteczniejsze przeciwdziałanie nieprawidłowościom w obszarze podatków, nie tylko w zakresie podatku VAT, podatku akcyzowego ale również w podatkach dochodowych. W przyszłym roku korzystanie z systemu e-Faktur będzie dobrowolne. W 2023 r. planowane jest wprowadzenie powszechnego fakturowania elektronicznego w Polsce.

Udostępniając przedsiębiorcom e-fakturę, dołączamy do grona europejskich liderów nowoczesnych e-usług administracji. Polska będzie czwartym krajem UE, który ją wdroży. W 2017 r. zrobiły to Włochy, rok później Hiszpania, a w 2019 r. Portugalia. Rok 2022 będzie czasem działania e-faktury w formule dobrowolnej, pilotażu realizowanego we współpracy z biznesem. Zainteresowanie tym rozwiązaniem będzie duże, bo jest to istotne ułatwienie dla biznesu. E- faktura jest wygodna, ma ustrukturyzowany charakter. Nie trzeba szukać na niej istotnych danych, np. ceny towaru czy stawki VAT, bo są zawsze w tym samym miejscu. Dodatkowo korzystanie z niej uprawnia do uzyskania szybszego zwrotu VAT

– wyjaśnia wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Korzyści wynikające z e-fakturowania:

Szybki zwrot VAT: podatnicy wybierający e-fakturę, otrzymają zwrot VAT o 1/3 szybciej – termin zwrotu skróci się dla nich o 20 dni, z 60 na 40.

Bezpieczeństwo: faktura pozostanie w bazie danych MF i nigdy nie ulegnie zniszczeniu czy zaginięciu, nie będzie konieczności wydawania jej duplikatów.

Przyspieszenie obrotu: dzięki działaniu za pośrednictwem bazy Ministerstwa, zawsze będziemy mieli pewność, że faktura trafiła do kontrahenta.

Wygoda: e-faktury będą wydawane według jednego wzorca, co sprawi że będą bardzo łatwe w użyciu.

Standaryzacja: wzajemne rozliczenia oraz księgowanie faktur w systemach FK stanie się dużo łatwiejsze.

Mniej obowiązków: podatnik nie będzie musiał przechowywać faktur wystawionych w KSeF, ponieważ będą one przechowywane przez administrację przez okres 10 lat.

Mniej danych do przesłania: podatnik wystawiający faktury w KSeF nie będzie musiał przesyłać na żądanie organów podatkowych struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Faktur (JPK_FA). Dane te będą dostępne dla organów podatkowych w KSeF, a zatem ich dodatkowe przesyłanie nie miałoby uzasadnienia

E-Faktura to nowoczesne narzędzie i kolejny etap cyfryzacji usług fiskusa. Usługa znacznie ułatwi rozliczanie obrotu pomiędzy przedsiębiorcami oraz zapewni bezpieczeństwo ich wzajemnych rozliczeń.

E-faktura to nie tylko znaczne ułatwienie dla firm, ale również najbardziej zaawansowany technologicznie sposób zwalczania wyłudzeń VAT. Dzięki analizom big data, tempo wykrywania podatkowych przestępców skróciło się z kilku lat do kilku miesięcy. Po wdrożeniu e-faktury, będzie ono liczone już nie w miesiącach, tylko w tygodniach. Pozwoli to na dalsze zmniejszenie luki VAT i zapewnienie uczciwym przedsiębiorcom równych warunków konkurencji

– tłumaczy wiceminister Jan Sarnowski.

Wprowadzenie takiego rozwiązania przyczyni się również do uszczelnienia systemu podatkowego, a tym samym ograniczy nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT. Dzięki temu, szybciej i sprawniej będzie można zidentyfikować oszustów podatkowych, zwłaszcza karuzele VAT.

Więcej informacji o e-fakturze w serwisie gov.pl/finanse. Wzór struktury logicznej e-Faktury jest dostępny na platformie ePUAP, więcej na ten temat na stronie podatki.gov.pl w zakładce wyjaśnienia.

30 grudnia 2021 r. zostało opublikowane rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur.

