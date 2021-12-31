Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#ЦУП#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-6631.12.2021 08:00

Экипаж МКС 15 раз встретит Новый год

Космонавты и астронавты, работающие в настоящее время на борту Международной космической станции, 15 раз пересекут часовые пояса, где уже наступил Новый год. По данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), первый раз экипаж станции может встретить Новый год в 15:44 по московскому времени, в этот момент МКС будет пролетать над Тихим океаном, севернее Маршалловых островов.

Как ранее рассказал космонавт Роскосмоса, командир экспедиции МКС-66 Антон Шкаплеров, экипаж не планирует отмечать все 15 пересечений часовых поясов.

«Мы по традиции отметим столько раз, сколько будем пересекать часовые пояса стран, представители которых работают на станции», — сказал космонавт, отметив, что уже пригласили коллег из NASA и Европейского космического агентства отпраздновать наступление Нового года.

Он сообщил, что у экипажа на новогоднем столе будут, в частности, чёрная икра и мандарины. Космонавты уже приготовили из подручных продуктов традиционное для нашей страны новогоднее блюдо — селёдку под шубой.

Комментируя сообщения о доставке на борт МКС яблочного сидра для астронавтов, космонавт Роскосмоса Пётр Дубров пояснил, что «космическая» версия этого напитка не содержит алкоголя и является фактически яблочным соком.

Первым поводом собраться за праздничным столом для космонавтов и астронавтов станет наступление 2022 года в полночь по московскому времени. Сама станция при этом будет находиться над Гавайями. Через два часа, когда МКС будет пролетать южнее острова Пасхи, Новый год придёт в Германию, откуда родом астронавт ESA Маттиас Маурер. Ещё через час сменится дата в календаре по Гринвичу. Именно к этому часовому поясу привязан распорядок работы на МКС.

В 8 утра по московскому времени, когда в Вашингтоне наступит 1 января, поздравления с Новым годом начнут принимать астронавты NASA Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршбёрн и Кейла Бэррон. Через час Новый год придёт и в «космическую» столицу США — в Хьюстон.

Когда в Москве будет уже 13:24, МКС пролетит над Гавайями, последней точкой земного шара, где наступит 1 января.

Дата, время мск

Наименование

Над какой территорией

31.12.2021

15:44:05

«Первый» Новый год

Тихий океан, севернее Маршалловых островов

01.01.2022

00:00:00

Москва

Тихий океан, над Гавайскими островами

01.01.2022

02:00:00

Берлин

Тихий океан, южнее острова Пасхи

01.01.2022

03:00:00

Гринвич

Китай, восточнее Пекина

01.01.2022

08:00:00

Вашингтон

Индийский океан, западнее Австралии

01.01.2022

09:00:00

Хьюстон

Атлантический океан, между Северной Америкой и Евразией

01.01.2022

13:24:13

«Последний» Новый год

Тихий океан, Гавайские острова

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